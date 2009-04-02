Sen aldÄ±rma Volkan!

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor
Futbolu bilmeyen birileri olsa, yoruma hiÃ§ kulak asmayacaÄŸÄ±m.
Hatta Milli maÃ§lar iÃ§in hiÃ§ yazÄ± yazmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yordum.
Ama bu yorum Fatih Terim gibi bir kiÅŸiden geliyorsa Ã§ok Ã¶nemli.
Her halde maÃ§ ortamÄ±nÄ±n stresinden olsa gerek, bÃ¶yle bir talihsiz aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Futbol oyununda, bÃ¼tÃ¼n akÄ±ÅŸ bir zincir gibidir.
Beyin ise burada zincirin tam ortasÄ±ndadÄ±r. EÄŸer o beyin saÄŸlamsa, forvet golleri atar,
Defans Ã§ok rahat Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, kaleciler neredeyse hiÃ§ gol yemezler.
Orta sahasÄ± kuvvetli olmayan bir takÄ±m yenilmeye mahkÃ»mdur.
Bu deÄŸiÅŸmez bir kuraldÄ±r.
EÄŸer bir takÄ±mÄ±n forvet oyuncularÄ± gol pozisyonuna giremiyorsa, demek ki orta sahada oyun kurulup forvete aktarÄ±lamÄ±yor.
TakÄ±m Ã§ok kolay gol yiyorsa, demek ki orta saha iyi defans yapÄ±p ilk toplarÄ± karÅŸÄ±lamÄ±yor.
EÄŸer kaleye ÅŸut Ã§ektirirsen gol olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zde ellidir.
Ama ÅŸut Ã§ektirmezsen o maÃ§tan yÃ¼zde yÃ¼z bir puan alÄ±rsÄ±n.
Volkan Demirel bu maÃ§ta nasÄ±l bir oyun oynadÄ±? Bence Ã§ok iyi.
Peki, neden hata yaptÄ±? Ã‡Ã¼nkÃ¼ defans gÃ¶revini yapÄ±p o topu uzaklaÅŸtÄ±ramadÄ±.
Zaten kaleciler 89 dakika harikalar yaratÄ±rlar, ama 90â€™Ä±ncÄ± dakika bir gol yerler ve gÃ¼nÃ¼n en kÃ¶tÃ¼ oyuncusu olurlar. Bu, onlarÄ±n kaderi. Ama suÃ§lu asla onlar olmazlar.
SuÃ§lu orta sahadÄ±r, akabinde savunma oyuncularÄ±dÄ±r.
EÄŸer dÃ¼n akÅŸam ki maÃ§ta orta sahada Emreâ€™nin yerine Ayhan oynasaydÄ±, savunmada da Ä°brahim ÃœzÃ¼lmez yerine bir baÅŸkasÄ± oynasaydÄ±, belki de iki maÃ§tan da puan alÄ±rdÄ±k diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.
Kimse suÃ§lu aramasÄ±n, Ã§Ã¼nkÃ¼ yenilmeyecek takÄ±m yoktur. (GÃ¼ndemdeki sÃ¶z)
Milli takÄ±mlar bazÄ±nda antrenÃ¶rlerin takÄ±ma dÃ¶rt katkÄ±sÄ± vardÄ±r.
1- OyuncularÄ± doÄŸru seÃ§mek.
2- Motivasyon.
3- Rakip takÄ±mÄ± analiz etmek.
4- MaÃ§ esnasÄ±nda oyunu dikkatli okumak.
Teknik ve taktik yansÄ±masÄ± %10 dur. Milli takÄ±m dÃ¼zeyine gelmiÅŸ oyuncu artÄ±k Ã¼st dÃ¼zey bir oyuncudur. Bu oyuncuya teknik vermek Milli TakÄ±m antrenÃ¶rÃ¼nÃ¼n iÅŸi deÄŸildir.
Ama gÃ¶rÃ¼yoruz ki hala topu istop edemeyen oyuncularÄ±mÄ±z var. Ã‡ok acÄ±.
Hala topu ayaÄŸÄ±na alÄ±p ta ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran oyuncularÄ±mÄ±z var. Ã‡ok, Ã§ok acÄ±.
Gelelim taktik yÃ¶nÃ¼ne;
GÃ¼nÃ¼mÃ¼z futbolunda Ã§eÅŸitli taktik anlayÄ±ÅŸlarÄ± var. Milli TakÄ±m seviyesine gelmiÅŸ bir futbolcu bu oyun dÃ¼zenlerinde hangi bÃ¶lgede nelerin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bilir. Bilir Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¼st dÃ¼zey oyuncu diyoruz artÄ±k ona. Bir futbolcu 4â€“4â€“2 oyun dÃ¼zenini kendi takÄ±mÄ±nda ayrÄ±, Milli TakÄ±mda ayrÄ± sistemde oynayamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu sistemde yapÄ±lacaklar bellidir.
Milli TakÄ±ma gelmiÅŸ bir futbolcu sahaya Ã§Ä±kacak ve onu yapacak.
Tek deÄŸiÅŸiklik, duran toplarÄ±n sisteminde yaÅŸanÄ±r. Bu Ã§ok Ã¶nemlidir.
Burada farklar ortaya Ã§Ä±kar. Mesela frikik organizasyonu, endirekt vuruÅŸ organizasyonu, korner atÄ±ÅŸlarÄ± gibi. Bu Ã§ok kiÅŸinin gÃ¶zÃ¼nden kaÃ§ar ama Ã§ok Ã¶nemlidir.Â Â
Kaleciler asla kÃ¶tÃ¼ oynamazlar. Yeter ki sen iyi savunma yap.