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    Semih Terzi'nin eşine 15 yıla kadar hapis istendi

      ANKARA/AA
    22.01.2018 - 16:48 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

    Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazire Terzi ile avukatlar katıldı. Savcı, Terzi hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçuna iştirak suçundan beraat talep etti. Ancak sanığın, eşi Semih Terzi'nin ölüm raporunda değişiklik yapmak amacıyla doktor kıyafetiyle GATA'ya giderek kayıtların tutulduğu bilgisayarda inceleme yaptığını, sanıktan ele geçirilen cep telefonunda FETÖ mensuplarının da kullandığı bazı programlara ilişkin kayıtlar bulunduğunu, sanığın bu programlarla eşi Semih Terzi ile görüştüğünün belirlendiğini kaydeden savcı, Nazire Terzi'nin "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

    Hakkında somut delil bulunmadığını, neyle suçlandığını dahi bilmediğini savunan Terzi, "Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak." dedi. Mahkeme duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.

    Etiketler: hapis istemi , son dakika
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