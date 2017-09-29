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    Şemdinli'de sokağa çıkma yasağı

    HAKKARİ (AA)
    29.09.2017 - 22:48 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 mahalle ile birer köy ve mezrada 12 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Altınsu köyü merkez, Dereboyuz ve Elde mahalleleri ile İncesu mezrası mülki sınırlarında operasyon düzenleneceği belirtildi. 

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: 

    "Operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümünün yaklaşması sebebiyle İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince Altınsu köyü Merkez, Dereboyu ve Elde mahalleleri ile İncesu mezrası mülki sınırları içerisinde 29 Eylül'den 10 Ekim'e kadar saat 22.00'den 05.00'e kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır." 

    Etiketler: Şemdinli , sokağa çıkma yasağı , Hakkari
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