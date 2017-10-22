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    Şemdinli’de 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    DHA
    22.10.2017 - 00:14 | Son Güncelleme:

    HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesi’nde İnsansız Hava Aracı(İHA) ile tespit edilen 5 PKK’lı terörist, yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü kırsal alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terör örgütü mensubunun yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Etiketler: operasyon
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