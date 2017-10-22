Şemdinli’de 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü kırsal alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terör örgütü mensubunun yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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