Şemdinli’de 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü kırsal alanında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terör örgütü mensubunun yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.