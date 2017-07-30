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    Şemdinli’de 4 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı konuldu

    Behçet DALMAZ / HAKKARİ,(DHA)
    30 Temmuz 2017 - 18:01Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 18:04

    HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı 4 yerleşim yerinde yapılacakÿoperasyon nedeniyle bugün saat 17.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü sınırları içerisinde operasyon düzenleneceği belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

    "Operasyon esnasında vatandaşların can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü mülki sınırları içerisindeÿ30 Temmuz 2017 günü saat 17.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup,ÿŞemdinli İlçesi Altınsu Köyü, Dereboyu Meydan Elde, Altınsu Merkez ve İncesu Köyü mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır."

    Etiketler: Hakkari , Şemdinli , sokağa çıkma yasağı
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