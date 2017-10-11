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    Şemdinli sanıklarına tahliye

    Oya ARMUTÇU / ANKARA
    11.10.2017 - 23:21 | Son Güncelleme:

    VAN 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Hakkâri Şemdinli’de 9 Kasım 2005’te Seferi Yılmaz’a ait Umut Kitabevi’nin bombalanmasına ilişkin davada 39 yıl 10 ay ve 27’şer gün hapse mahkûm edilen sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş’in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

    Kamuoyunda ‘Şemdinli davası’ olarak bilinen, Umut Kitapevi’ne bomba atılmasıyla ilgili davada sanık avukatlarından Vedat Gülşen, savcı Ferhat Sarıkaya’nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından davaya dönük itiraflarına dayanarak Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurup yeniden yargılama talep etmişti.

    Talebi kabul eden mahkeme, dün üç sanığın da tahliyesine hükmetti. Kararı Hürriyet’e değerlendiren avukat Gülşen, “FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı ama müvekkillerim beraat etmediler. Şemdinli davası devlete ve TSK’ya karşı ilk kumpastı” dedi. 

    Etiketler: şemdinli davası , tahliye , gazetehaberleri
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