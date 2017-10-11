Şemdinli sanıklarına tahliye

Kamuoyunda ‘Şemdinli davası’ olarak bilinen, Umut Kitapevi’ne bomba atılmasıyla ilgili davada sanık avukatlarından Vedat Gülşen, savcı Ferhat Sarıkaya’nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından davaya dönük itiraflarına dayanarak Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurup yeniden yargılama talep etmişti.



Talebi kabul eden mahkeme, dün üç sanığın da tahliyesine hükmetti. Kararı Hürriyet’e değerlendiren avukat Gülşen, “FETÖ kumpası olduğu ortaya çıktı ama müvekkillerim beraat etmediler. Şemdinli davası devlete ve TSK’ya karşı ilk kumpastı” dedi.