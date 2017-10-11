Şemdinli sanıklarına tahliye

Kamuoyunda “Şemdinli davası” olarak bilinen, Umut Kitabevi’ne bomba atılmasıyla ilgili davada mahkum edilen sanıkların avukatları, dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya’nın davaya dönük itiraflarının ardından, yargılamanın yenilenmesi amacıyla Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yeniden yargılama talebini kabul eden mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıkların tahliye edilmesi için cezaevine yazı da gönderildi.