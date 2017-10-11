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    Şemdinli sanıklarına tahliye

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    11.10.2017 - 16:38 | Son Güncelleme:

    VAN 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama taleplerini kabul ettiği Şemdinli Davası tutuklu sanıkları Astsubay Ali Kaya ve Özcan İldeniz’in ve PKK itirafçısı Veysel Ateş’in, adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

    Kamuoyunda “Şemdinli davası” olarak bilinen, Umut Kitabevi’ne bomba atılmasıyla ilgili davada mahkum edilen sanıkların avukatları, dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) açığa alınan savcı Ferhat Sarıkaya’nın davaya dönük itiraflarının ardından, yargılamanın yenilenmesi amacıyla Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuştu. Yeniden yargılama talebini kabul eden mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Sanıkların tahliye edilmesi için cezaevine yazı da gönderildi.

    Etiketler: şemdinli , umut kitabevi , ali kaya
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