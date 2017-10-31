Selman Ada’yı attığı mesaj yaktı

Kendi eserlerini en yüksek telif ücreti ile sahneletmek, konaklama giderlerinde kurumu zarara uğratmak gibi çeşitli nedenlerle hakkında soruşturma olan Ada’nın açığa alınmasına yol açan olayın, Cumhuriyetin 94’üncü yıldönümü nedeniyle kurumun il müdürlüklerine gönderdiği WhatsApp mesajının olduğu öğrenildi. Mesajda Ada, “A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eline geçti. Bunlar plaja gitmez, mayo giymez. Tiyatro kültürü olmayan, Batı’yı kavrayamamış kasabalılar. 16 yıl kesintisiz tek başına iktidar olarak çok uzun bir zaman, sonuçlarını görüyoruz” dedi. Ada’nın gönderdiği bu mesaj sonrasında bakanlık hakkında soruşturma başlattı.