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    Selman Ada’yı attığı mesaj yaktı

    Umut ERDEM
    31.10.2017 - 21:07 | Son Güncelleme:

    Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada önceki gün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

    Kendi eserlerini en yüksek telif ücreti ile sahneletmek, konaklama giderlerinde kurumu zarara uğratmak gibi çeşitli nedenlerle hakkında soruşturma olan Ada’nın açığa alınmasına yol açan olayın, Cumhuriyetin 94’üncü yıldönümü nedeniyle kurumun il müdürlüklerine gönderdiği WhatsApp mesajının olduğu öğrenildi. Mesajda Ada, “A ve K partisiyle yönetim cahil çoğunluğun eline geçti. Bunlar plaja gitmez, mayo giymez. Tiyatro kültürü olmayan, Batı’yı kavrayamamış kasabalılar. 16 yıl kesintisiz tek başına iktidar olarak çok uzun bir zaman, sonuçlarını görüyoruz” dedi. Ada’nın gönderdiği bu mesaj sonrasında bakanlık hakkında soruşturma başlattı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Selman Ada , Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü , Selman Ada
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