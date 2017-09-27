Selin İmer'in bu fotoğrafları çok konuşulacak

Ahmet Hulusi'nin sohbetlerine katılmak için sık sık Amerika'ya giden Selin İmer, eşi Mustafa Ceceli ile bu sohbetler sırasında tanıştığı iddia edilmişti.
Fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntılardan biri de geçen sezon Mustafa Ceceli ile program yapan Bengü'nün sohbet sırasında çiftin yanında olmasıydı.
Bu fotoğrafların yayınlanmasının ardından Mustafa Ceceli bir açıklama yaptı:
MUSTAFA CECELİ: BİZİ AHMET HULİSİ TANIŞTIRMADI
Bir süredir şahsım ve eşim Selin Hanım ile ilgili yürütülmeye çalışılan ‘kötü niyetli ve taraflı’ algı operasyonunun farkındayım. Bu konuyla ilgili olarak son kez yaptığım bu açıklamadan sonra artık tüm hukuki haklarımı da kullanacağımı belirtmek istiyorum.
İtham edildiği üzere; Beni, eşim Selin Hanım ile Ahmed Hulusi tanıştırmadı. Selin Hanım ile birbirimizi arkadaş ortamında tanıdık.
‘İyi ki tanıdım’ dediğim eşim Selin Hanım ile 10 Temmuz’da evlendik. Artık herkesin bu evliliğe saygı duymasını ve bizi bize bırakmasını istiyorum.. Bu işi malzeme olarak kullanmak isteyen insanlar kötü niyetlerini belli ederken, işin içine başka isimleri de katarak mevcut kendi gerçekliğini gözden kaçırmaktadır. Ama şu unutulmamalıdır ki,gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.
MUSTAFA CECELİ
AHMET HULUSİ KİM?
Asıl adı Ahmet Hulusi Akten (72 yaşında). 21 Ocak 1945’de İstanbul, Cerrahpaşa'da doğdu.
Geçmişte Yeni İstanbul, Zaman, Akşam, Milli Gazete gibi gazetelerde çalışmış.
İlk kitaplarını Hulusi Akten adıyla bastıran Hulusi'nin bugün Amerika’da Güney Karolina’da yaşadığı tahmin ediliyor.
Biyografisinde "Din konusuna önce Diyanet'in yayınladığı on bir ciltlik Sahih-i Buhari tercümesini, sonra tüm Kütüb-i Sitte'yi ve Elmalılı Hamdi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili" isimli tefsirini okuyarak girmiştir. 1970 yılında Akşam Gazetesi'nde çalışırken ruh ve ruh çağırmalar konusunu incelemeye almış ve bu konuyu "Ruh İnsan Cin" kitabında yayınlamıştır" ifadeleri yer alıyor.
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