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    Selim ÖZTÜRK'ün röportajları

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 05:55 | Son Güncelleme:

    Hurriyet.com.tr olarak bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz röportajlara, bugünden geçmiş tarihte yapılanlara doğru, bu sayfadan ulaşabilirsiniz...

    DELL EMC TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ SİNAN DUMLU RÖPORTAJI


    LG TÜRKİYE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ VE BEYAZ EŞYA SATIŞ DİREKTÖRÜ ERGÜN ALTAY RÖPORTAJI


    ZYXEL GENEL MÜDÜRÜ VEFA TARHAN RÖPORTAJI


    SAMSUNG ELECTRONICS TURKİYE ÜRÜN MÜDÜRÜ EMRE TEZBAŞARAN RÖPORTAJI


    LG TURKİYE BEYAZ EŞYA PAZARLAMA MÜDÜRÜ EMRE ÖZCAN RÖPORTAJI


    ICANN İSTANBUL BÖLGE OFİSİ GENEL MÜDÜRÜ DAVID OLIVE RÖPORTAJI


    VMWARE TURKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ MURAT MEDİCELER RÖPORTAJI


    EPSON TURKIYE GENEL MÜDÜRÜ SEVİL KANAT RÖPORTAJI


    ORACLE TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ FİLİZ DOĞAN RÖPORTAJI


    ASUS SİSTEM İŞ GRUBU TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ BORA ARAS RÖPORTAJI


    MICROSOFT WINDOWS İŞ GRUBU YÖNETİCİSİ KADİR ŞENER RÖPORTAJI / 2


    XEROX TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ BURAK ÖZER RÖPORTAJI


    ANGRY BIRDS EKİBİNDE YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞAN SERDAR SOĞANCI RÖPORTAJI


    TREND MICRO AKDENİZ ÜLKELERİ GENEL MÜDÜRÜ YAKUP BÖREKÇİOĞLU RÖPORTAJI


    INTEL TÜRKIYE MÜDÜRÜ BURAK AYDİN RÖPORTAJI


    AUTODESK'İN ÜRETİM ENDÜSTRİSİ STRATEJİSTİ DIEGO TAMBURINI RÖPORTAJI


    GODADDY EMEA BÖLGESİ BAŞKAN YARDIMCISI STEFANO MARUZZI RÖPORTAJI


    MICROSOFT TÜRKİYE WINDOWS İŞ GRUBU YÖNETİCİSİ KADİR ŞENER RÖPORTAJI


    ANGRY BIRDS EKİBİNİN BAŞINDAKİ İSİM SERDAR SOĞANCI RÖPORTAJI


    SPOTİFY TÜRKİYE DİREKTÖRÜ ERGÜL ÇİVİ İLE RÖPORTAJ


    GLASSHOUSE YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE PEKAR İLE RÖPORTAJ


    HIVE CLUSTER İCRA KURULU BAŞKANI EMRE DİRAĞ İLE RÖPORTAJ


    AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. DENİZ AKÇAY RÖPORTAJI


    LG TÜRKİYE TV PAZARLAMA MÜDÜRÜ JIKANG KIM RÖPORTAJI


    HP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SERDAR URÇAR RÖPORTAJI


    FACEBOOK'UN İLK TÜRK KADIN ÇALIŞANI SELENA ÇEVİK RÖPORTAJI


    GOOGLE EMEA BÖLGESİ MOBİL ÜRÜN ÇÖZÜMLERİ YÖNETİCİSİ ROBBIE DOUEK RÖPORTAJI


    ARAL OYUN GRUP MÜDÜRÜ MURAT ACAR RÖPORTAJI / DIABLO III ÖZEL


    SONY MOBILE AKDENİZ BÖLGE BAŞKANI ANTONIOS BAROUNAS RÖPORTAJI


    SAMSUNG TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SUNGYONG HONG RÖPORTAJI


    PANASONIC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ AHMET TELATAR RÖPORTAJI


    DÜNYANIN ÖNDE GELEN FÜTÜRİSTLERİNDEN MIKE WALSH RÖPORTAJI


    ARVENTO GENEL MÜDÜRÜ ÖZER HINCAL RÖPORTAJI


    SONY MOBILE AKDENİZ ÜLKELERİ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ DAVID MIGNOT RÖPORTAJI


    HUAWEI TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ WU CONGCHEN RÖPORTAJI


    ADOBE AKDENİZ ÜLKELERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ TOLUNAY TOMRUK RÖPORTAJI


    AMD BAŞKAN YARDIMCISI BERNARD BIOLCHINI RÖPORTAJI


    TIPEEZ GENEL MÜDÜRÜ HAYMİ BEHAR RÖPORTAJI


    GOOGLE TÜRKİYE MÜDÜRÜ BÜLENT HİÇSÖNMEZ RÖPORTAJI


    MICROSOFT TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ TAMER ÖZMEN RÖPORTAJI


    APPLE'I ALT EDEN TÜRK ÇOCUK KONUŞTU / MERT ERDİR RÖPORTAJI


    LOGO'NUN CEO'SU ALİ GÜVEN RÖPORTAJI


    HP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SERDAR URÇAR RÖPORTAJI


    ESET TÜRKİYE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALEV AKKOYUNLU RÖPORTAJI


    NETAPP GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI REMO ROSSI RÖPORTAJI


    SONY EUROASIA WALKMAN ÜRÜN MÜDÜRÜ DENİZ SOĞUK RÖPORTAJI


    SYMANTEC VERİ SIZDIRMA ÖNLEME VE ŞİFRELEME TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ JAMIE COPER RÖPORTAJI


    MSI AVRUPA BÖLGESİ MÜDÜRÜ TED HUNG RÖPORTAJI


    BSA EMEA BÖLGESİ DİREKTÖRÜ GEORG HERRNLEBEN RÖPORTAJI


    KASPERSKY CEO'SU EUGENE KASPERSKY RÖPORTAJI


    TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TAYFUN ÇATALTEPE RÖPORTAJI


    NOKIA TÜRKİYE ESKİ MÜDÜRÜ CONOR PIERCE RÖPORTAJI


    EMC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ÖNDER SÖNMEZ RÖPORTAJI


    SAMSUNG TÜRKİYE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ DİREKTÖRÜ LEMİ PAKSOY RÖPORTAJI


    KASPERSKY TÜRKİYE ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MURAT GÖÇE RÖPORTAJI


    DELL TÜRKİYE ÜLKE TEMSİLCİSİ MURAT MEDİCELER RÖPORTAJI


    YAZILIM TEST VE KALİTE DERNEĞİ BAŞKANI KORAY YİTMEN RÖPORTAJI


    ÇÖZÜM PARK'TAN HAKAN UZUNER RÖPORTAJI


    SMILE ADSL PAZARLAMA MÜDÜRÜ HAKAN GÖKÇE RÖPORTAJI

     

    Etiketler: selim öztürk , röportaj , teknoloji
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