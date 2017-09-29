Selim ÖZTÜRK'ün röportajları

DELL EMC TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ SİNAN DUMLU RÖPORTAJI
LG TÜRKİYE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ VE BEYAZ EŞYA SATIŞ DİREKTÖRÜ ERGÜN ALTAY RÖPORTAJI
ZYXEL GENEL MÜDÜRÜ VEFA TARHAN RÖPORTAJI
SAMSUNG ELECTRONICS TURKİYE ÜRÜN MÜDÜRÜ EMRE TEZBAŞARAN RÖPORTAJI
LG TURKİYE BEYAZ EŞYA PAZARLAMA MÜDÜRÜ EMRE ÖZCAN RÖPORTAJI
ICANN İSTANBUL BÖLGE OFİSİ GENEL MÜDÜRÜ DAVID OLIVE RÖPORTAJI
VMWARE TURKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ MURAT MEDİCELER RÖPORTAJI
EPSON TURKIYE GENEL MÜDÜRÜ SEVİL KANAT RÖPORTAJI
ORACLE TÜRKIYE GENEL MÜDÜRÜ FİLİZ DOĞAN RÖPORTAJI
ASUS SİSTEM İŞ GRUBU TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ BORA ARAS RÖPORTAJI
MICROSOFT WINDOWS İŞ GRUBU YÖNETİCİSİ KADİR ŞENER RÖPORTAJI / 2
XEROX TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ BURAK ÖZER RÖPORTAJI
ANGRY BIRDS EKİBİNDE YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞAN SERDAR SOĞANCI RÖPORTAJI
TREND MICRO AKDENİZ ÜLKELERİ GENEL MÜDÜRÜ YAKUP BÖREKÇİOĞLU RÖPORTAJI
INTEL TÜRKIYE MÜDÜRÜ BURAK AYDİN RÖPORTAJI
AUTODESK'İN ÜRETİM ENDÜSTRİSİ STRATEJİSTİ DIEGO TAMBURINI RÖPORTAJI
GODADDY EMEA BÖLGESİ BAŞKAN YARDIMCISI STEFANO MARUZZI RÖPORTAJI
MICROSOFT TÜRKİYE WINDOWS İŞ GRUBU YÖNETİCİSİ KADİR ŞENER RÖPORTAJI
ANGRY BIRDS EKİBİNİN BAŞINDAKİ İSİM SERDAR SOĞANCI RÖPORTAJI
SPOTİFY TÜRKİYE DİREKTÖRÜ ERGÜL ÇİVİ İLE RÖPORTAJ
GLASSHOUSE YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE PEKAR İLE RÖPORTAJ
HIVE CLUSTER İCRA KURULU BAŞKANI EMRE DİRAĞ İLE RÖPORTAJ
AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DR. DENİZ AKÇAY RÖPORTAJI
LG TÜRKİYE TV PAZARLAMA MÜDÜRÜ JIKANG KIM RÖPORTAJI
HP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SERDAR URÇAR RÖPORTAJI
FACEBOOK'UN İLK TÜRK KADIN ÇALIŞANI SELENA ÇEVİK RÖPORTAJI
GOOGLE EMEA BÖLGESİ MOBİL ÜRÜN ÇÖZÜMLERİ YÖNETİCİSİ ROBBIE DOUEK RÖPORTAJI
ARAL OYUN GRUP MÜDÜRÜ MURAT ACAR RÖPORTAJI / DIABLO III ÖZEL
SONY MOBILE AKDENİZ BÖLGE BAŞKANI ANTONIOS BAROUNAS RÖPORTAJI
SAMSUNG TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SUNGYONG HONG RÖPORTAJI
PANASONIC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ AHMET TELATAR RÖPORTAJI
DÜNYANIN ÖNDE GELEN FÜTÜRİSTLERİNDEN MIKE WALSH RÖPORTAJI
ARVENTO GENEL MÜDÜRÜ ÖZER HINCAL RÖPORTAJI
SONY MOBILE AKDENİZ ÜLKELERİ PAZARLAMA DİREKTÖRÜ DAVID MIGNOT RÖPORTAJI
HUAWEI TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ WU CONGCHEN RÖPORTAJI
ADOBE AKDENİZ ÜLKELERİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜRÜ TOLUNAY TOMRUK RÖPORTAJI
AMD BAŞKAN YARDIMCISI BERNARD BIOLCHINI RÖPORTAJI
TIPEEZ GENEL MÜDÜRÜ HAYMİ BEHAR RÖPORTAJI
GOOGLE TÜRKİYE MÜDÜRÜ BÜLENT HİÇSÖNMEZ RÖPORTAJI
MICROSOFT TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ TAMER ÖZMEN RÖPORTAJI
APPLE'I ALT EDEN TÜRK ÇOCUK KONUŞTU / MERT ERDİR RÖPORTAJI
LOGO'NUN CEO'SU ALİ GÜVEN RÖPORTAJI
HP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ SERDAR URÇAR RÖPORTAJI
ESET TÜRKİYE GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALEV AKKOYUNLU RÖPORTAJI
NETAPP GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI REMO ROSSI RÖPORTAJI
SONY EUROASIA WALKMAN ÜRÜN MÜDÜRÜ DENİZ SOĞUK RÖPORTAJI
SYMANTEC VERİ SIZDIRMA ÖNLEME VE ŞİFRELEME TEKNOLOJİLERİ DİREKTÖRÜ JAMIE COPER RÖPORTAJI
MSI AVRUPA BÖLGESİ MÜDÜRÜ TED HUNG RÖPORTAJI
BSA EMEA BÖLGESİ DİREKTÖRÜ GEORG HERRNLEBEN RÖPORTAJI
KASPERSKY CEO'SU EUGENE KASPERSKY RÖPORTAJI
TURKCELL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TAYFUN ÇATALTEPE RÖPORTAJI
NOKIA TÜRKİYE ESKİ MÜDÜRÜ CONOR PIERCE RÖPORTAJI
EMC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ÖNDER SÖNMEZ RÖPORTAJI
SAMSUNG TÜRKİYE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ DİREKTÖRÜ LEMİ PAKSOY RÖPORTAJI
KASPERSKY TÜRKİYE ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MURAT GÖÇE RÖPORTAJI
DELL TÜRKİYE ÜLKE TEMSİLCİSİ MURAT MEDİCELER RÖPORTAJI
YAZILIM TEST VE KALİTE DERNEĞİ BAŞKANI KORAY YİTMEN RÖPORTAJI
ÇÖZÜM PARK'TAN HAKAN UZUNER RÖPORTAJI
SMILE ADSL PAZARLAMA MÜDÜRÜ HAKAN GÖKÇE RÖPORTAJI