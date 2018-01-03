Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Selfie faciası... Son anları kamerada!

    Selfie faciası... Son anları kamerada!

    ŞANLIURFA, (DHA)
    03.01.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa’da 8 çocuk babası Halil Dağ (39), doğum gününde tarihi kalede özçekim (selfie) yapmak isterken 40 metreden kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi. Dağ’ın kayalıklardan düşme anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

    Pazartesi günü Balıklıgöl’de gezen Halil Dağ, beraberindeki arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi’ne çıkarak burada özçekim yaptığı sırada dengesini kaybederek 40 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek ağır yaralandı. Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Dağ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Halil Dağ’ın tarihi Urfa Kalesi’nden Balıklıgöl manzarasına arkasına alarak fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybedip kayalık zemine düşme anı ise bir kafeteryanın güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Dağ’ın düşmeden önce taş parçacıklarının savrulduğu, ardından kendisinin sırt üstü düşüp ardından 2 takla atarak kayalık alana çarptığı yer alan görüntülerde adamın düştüğünü görenlerin bu yöne doğru koştuğu görülüyor.

    Etiketler: Şanlıurfa , selfie , KAZA , Ölüm
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri