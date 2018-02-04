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    Selfie faciası... Durumları ağır

    İHA
    04.02.2018 - 16:38 | Son Güncelleme:

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde selfie (öz çekim) yapmak için tren istasyonundaki bir vagonun üzerine çıkan 2 kişi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, İskenderun Tren İstasyonu’nda bir vagonun üzerine çıkan Suriye uyruklu Rasim Bellani (16) ve Vahil İlhulu (14) cep telefonları ile öz çekim yapmak istedi. İki çocuk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İstasyondaki görevliler çocukların yardımlarına koştu. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan çocuklar için sağlık ekipleri çağrıldı.

    Selfie faciası... Durumları ağır

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki çocuğun tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

    Etiketler: selfie faciası , hatay , elektrik çarpması , son dakika
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