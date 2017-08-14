MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Selfie aşkı canından ediyordu... Yanarak yere düştü

    Selfie aşkı canından ediyordu... Yanarak yere düştü

    İHA
    14 Ağustos 2017 - 22:06Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 22:09

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde selfie çekmek için park halindeki tren vagonun üstüne çıkan ve yanlışlıkla üzerinden geçen elektrik hattına dokunan genç, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

    Olay, Adapazarı Gar Meydanı’nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Birbey Kurt, tren garına geldi. Burada tren vagonlarının üzerine çıkarak selfie fotoğraf çekmek isteyen Kurt, yanlışlıkla vagonun üzerinden geçen elektrik hattına temas etti.

    Selfie aşkı canından ediyordu... Yanarak yere düştü

    Temasın ardından elektrik akımına kapılan genç yanarak vagonun üzerinden düştü.

    YANARAK YERE DÜŞTÜ

    Olayın haber verilmesi üzerine tren istasyonuna Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanarak yere düşen gence müdahale ederek söndürdü. Daha sonrasında olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerince gence yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: sakarya , selfie , tren , vagon
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri