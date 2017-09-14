Arkadaşlığın böylesi... Selena Gomez'e böbreğini verdi

Genç kuşağın en gözde yıldızlarından Selena Gomez bugüne kadar gizli tuttuğu bir gerçeği Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla gözler önüne serdi.
25 yaşındaki Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı.
Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı. Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi.
Selena Gomez, Instagram sayfasında ameliyat izlerini gösterdiği pozlarını da takipçileriyle paylaştı. Genç yıldız takipçilerine şöyle seslendi: "Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum."
Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.
Selena Gomez, mesajının en sonunda da Lupus hastalığı hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek için açılan internet sitesine link verdi.
Nakilden sonra sağlığına kavuşan Gomez, şu sıralar yönetmenliğini Woody Allen'ın yaptığı yeni filminin çekimleriyle meşgul.
LUPUS HASTALIĞI NEDİR?
Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıy akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.
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