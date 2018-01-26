Selen Soyder'den Can Yaman'a gönderme: Kimin ne olduğu çıkar ortaya!

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Hangimiz Sevmedik' dizisinin başrol oyuncuları Selen Soyder ile Can Yaman sette tartışmış ikilinin kavgası yargıya taşınmıştı.



Bugün yine kavga olayıyla gündeme gelen Can Yaman'a eski rol arkadaşı Selen Soyder'den gönderme geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından; 'Ey güzel Allah'ım şimdi ben ne diyeyim? Daha bizim mahkememiz görülmeye başlanmadı... Ama hiçbir şey gizli kalmaz, kimin ne olduğu çıkar ortaya... Ben bir daha hiç kimseye böyle bir saldırganlık gösterememesi için kendisini mahkemeye vermiştim, keşke dava görülmeye başlasaydı da buna cüret edemeseydi.. O kadınlara geçmiş olsun diliyorum...' mesajını paylaştı.

DİZİ SETİNDE BARDAKLI KAVGA

“Hangimiz Sevmedik” dizisinin başrol oyuncuları Selen Soyder ile Can Yaman arasında sette çıkan kriz magazin gündemine yansımıştı. İkilinin arasında büyük bir tartışma çıktığı ve birbirlerine bardak fırlattığı iddia edilmiş, bunun üzerine Soyder’in koruma tuttuğu söylenmişti.

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