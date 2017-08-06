Selda Bağcan'dan Aleyna Tilki'ye manidar 'cevap'

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Eurovision'a Selda Bağcan gitsin, Bağcan ile düet yaparım" sözleri dikkat çekti.

Eurovision’a Selda Bağcan gitsin” sözlerine usta sanatçı Selda Bağcan’dan cevap gecikmedi.

Bağcan, bir takipçisinden gelen “Selda Bağcan’ın öyle bir şeye ihtiyacı mı var” mesajını Twitter hesabından retweetledi.

İşte o tweet'lerden bazıları:

- İyi niyetli bir dilek, katılıyorum. Aleyna bu büyük sanatçıdan öğrenecek çok şeyin var, Selda hanım kabul ederse onunla tanışmalısın.

- Evet gerçekten belki ihtiyacı yok ama Türkiye'nin o platformda Selda Bağcan a çok ihtiyacı var..Harika bir karar olurdu bence

- Bu kalitenin farkında olman güzel. Çünkü O bir Sanat Kraliçesi. Yaz yaz gazeteci yazzzz.

- Eurovision a gitmelisiniz. Türk'ün direniş gücünü şarkılarda hissetmeliler.

- Valla selda ablanın kıymetini kimse bilmedi şimdi de yağ çekmeyin.

- Türkiye'de en güzel sese sahiptir. Eurovisiona katılmalı ve bizi temsil etmeli...

- Ülkemizden çok dünyada dinlendiği gerçeği ile @bagcanselda iyi fikir aslında...

- Bu kadar büyük bir platforma bu kadar büyük bir isim yakışır diye düşünüyorum. Sesiyle sahneyi yıkmalı izleyicileri büyülemeli.