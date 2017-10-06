Selda Bağcan: Hayatım boyunca 300.000.-TL’yi bir arada görmedim

Ünlü sanatçı bu haberin ardından bir açıklama yaparak" Sanat hayatım boyunca 300.000.-TL’yi bir arada görmedim" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son günlerde basında hakkımda yer alan haberlerle ilgili, beni aynı anda hem üzen hem de sevindiren olayla bağlantılı söyleyeceklerim var.

27 Eylül 2017 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleşen, bütün dünyaya TV yayınıyla aktarılan Red Bull Canlı Sahne Özel Konseri için aldığım ücretin 300.000.-TL (üçyüzbintürklirası) olduğuna dair basında asılsız haberler çıkmıştır.

Üzüldüm, çünkü sanat hayatım boyunca 300.000.-TL’yi bir arada görmedim. Sevindim, çünkü halkımın beni görmek istediği yerdeydim. (Sosyal medyada bu asılsız haber sonrası yer alan yorumlardan anlaşılacağı üzere).

İşte durum bu. Keşke yazılanlar doğru olsaydı.

Saygılarımla,

Selda BAĞCAN

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