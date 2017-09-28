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    Selçuk Ecza Deposu’nu FortiGate koruyacak

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 13:49 | Son Güncelleme: 28.09.2017 - 13:49

    Fortinet, Türkiye genelinde ilaç dağıtım altyapısına sahip olan Selçuk Ecza Deposu ile yaptığı iş ortaklığıyla eczanelere yapılan ilaç dağıtımının güvenliğini arttırmak isteyen Selçuk Ecza Deposu’nun Fortinet’in FortiGate Enterprise Firewall’a geçişini sağladı.

    Selçuk Ecza Deposu’nun tüm yapısı depolardan merkeze uzanan merkezi yazılım sistemine dayanıyor. Bu sebeple depolar ile merkez arasındaki veri iletişiminin güvenliği, iş sürekliliği ve performans açısından büyük önem taşıyor. Şu an 100’den fazla lokasyonda deposu bulunan şirket, uzun yıllardır kullandığı BT altyapısını yeni teknolojiler ile güçlendirmek ve tek bir noktadan tüm sistemin güvenliğini yönetmek amacıyla Türkiye’deki tüm depolarında ve ana merkezinde Fortinet Security Fabric çözümünü kullanma kararı aldı.

    Bu çözüm ile her geçen gün daha da artan siber saldırılara karşı gelişmiş koruma sunan bir güvenlik altyapısına geçen şirket, uç noktaların merkez bağlantısını sağlayan Fortigate Next Generation Firewall çözümünün 60E modelinden 115 adet, 200D modelinden 2 adet, uç noktalardaki ürünleri merkezi olarak yönetmek üzere kullanılan 150 cihaz yönetme kapasiteli VMware FortiManager ve 3 adet yedekli 1500D merkez Thread Protection Fortigate Firewall ile sistemini baştan aşağı yeniledi.

    Yeni altyapı ile ilgili değerlendirmede bulunan Selçuk Ecza Deposu BT Güvenlik Uzmanı Yunus Öğütcü, “Hasta veya hasta yakınları herhangi bir eczaneye gidip ilaç aldığında arka planda devasa bir online süreç yaşanıyor. Yani tamamen internet üzerinden çalışan bir sistemden bahsediyoruz. İlaç satın alındığı an ilgili eczanenin bunu anında bildirmesi gerekiyor. Aynı şekilde biz de eczanelere sattığımız ilaçları, İlaç Takip Sistemi’ne (İTS) bildirmek zorundayız. Duraksama sansımız yok. Bu nedenle güvenlik olsun, internetin aksamaması gibi konular olsun son derece titiz bir çalışma ve yapı gerekiyor. 7/24 hiç durmadan hizmet vermek durumundayız. FortiGate ile sahip olduğumuz güvenlik sistemi sayesinde çift taraflı bir güvenlik sunuyoruz. Sadece kendi güvenliğimizi değil aynı zamanda eczacıların, kullanıcıların ve sistemin güvenliğini de sağlıyoruz. İlaç satışlarında milyonlarca fatura ortaya çıkıyor, bu faturaları internet ortamında güvenli bir şekilde eczacılara aktarıyoruz. Tüm hizmetlerimizi sunarken de tamamen FortiGate’in güvenliğinden yararlanıyoruz.” dedi.

    Etiketler: fortinet , güvenlik , internet
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