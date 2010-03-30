Selçuk 10 yıl daha Fener’de



Örneğin, “Galatasaray’ı sevmeyen ölsün.”



Örneğin, “Rijkaard’ı tartışanı Allah beton yapar.”



Örneğin, “Tribünden iten PFDK’a sarılır.” gibi...

Aslında daha da eski sözler vardır.



Bu sözler Mısırlılardan eski, Deniz Baykal’dan biraz yenidir.



“Selçuk’dan 1 gol yiyeceğime, 1000 yıl dayak yiyeyim.”



“Hadi Ali Sami Yen, Fenerbahçe’yi yen.” gibi...

Bir de Galatasaraylı’nın en kötü anı nedir diye sorsan...



Tabi ki Özhan Başkan gibi adamların, Alpaslan gibi adamların, adam gibi adamların vefatından sonra gelir;



O soğuk havada, o iğrenç Mecidiyeköy’de, iğrenç bir dünya derbisinden sonra Fenerbahçe’ye yenilmişsin.



6-0 yenilsen iyi, 1-0 yenilmişsin.



Golü 35 metreden, gözlerinde doğuştan bir özrü olan 3.önlibero atmış.



Karşıya, Kadıköy’e dönüyorsun. O iğrenç Mecidiyeköy trafiğinde kilitlenmişsin.



Bütün herkes kurbanlık koyun gibi camdan birbirine bakıyor.

Bunların hepsi Pazar akşamı oldu.



Fenerbahçe akıllı oynadı, arka 10lu çok iyi kapattı, Rijkaard 2839.kez kadro değiştirdi, Ali Bilgin’in yokluğu hissedildi, Cüneyt Çakır hayırdır birini atmadı, ama Keita 600. kez kendini attı, Volkan 107 km. hızda top çıkarttı, seninki 35 metreden gol yedi vs.

Teknik analize sonra gireriz çünkü 107 km. deyince aklıma bir KPSS sorusu geldi.

İki tren var. Biri, A şehrinden B şehrine 51 km. ile yamuk yumuk ilerliyor. A ile B şehri arası 35 metre. Diğeri 107 km ile A’dan C’e gidiyor. C şehri 17 metre ilerde. Sizce şampiyonluğa önce hangisi ulaşır?

Bilgi :

İlk tren mal taşıyor.

İkinci tren jöle.