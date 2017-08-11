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    Selanik'teki Türk bayrakları şaşkına çevirdi

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA     
    11 Ağustos 2017 - 12:53Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 13:14

    Yunan Turizm Teşkilatı’na ait Selanik’de bir kamp alanının girişindeki  “Türkiye” yazısı ve asılı Türk bayrakları Selanik’te ortalığı karıştırdı.

    Selanik’ten 45 kilometre mesafede ve 9 bin kişinin yaşadığı Eponomi ilçesinin sakinleri, Yunan Turizm Teşkilatı’na ait ve yıllardır kullanılmayan kamp alanının girişinin kırmızıya boyandığını, “Türkiye” yazısını ve asılan 3 Türk bayrağını görünce şaşkına döndüler.

    Sahilleri ile ünlü Eponomi’de  “Kampı Türklere mi sattılar?” söylentisi yayıldı.

    Bir süre sonra Epanomi belediyesi, kamp alanında mülteci konulu bir Yunan belgeseli çekildiğini ve yapımcıların da belediyeden izin aldıklarını açıkladı.

    Selanikteki Türk bayrakları şaşkına çevirdi

    Kampın eski hali...

    Belgeselin çekimleri için söz konusu kamp alanının girişinin “Türk sınır kapısına” dönüştürüldüğü belirtildi.

    Bazı fanatik haber siteleri, Epanomi’de belgesel için bile olsa Türk bayraklarının dalgalanmasını “tahrik” saydılar.  

     

    Etiketler: Yunanistan , Selanik , Yunan
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