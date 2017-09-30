Selahattin Demirtaş’ın cezaevindeki odasında Twitter araması yapıldı

Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada Demirtaş'ın attığı tweetler sebebiyle cezaevi odasında rutin dışı arama yapıldığı yazıldı.

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merhaba arkadaşlar. Bu twitleri cezaevinden atmıyorum. Dışarıdan atılıyor twitler. Zaten biliyoruz demeyin çünkü bunu bilmeyenler var Ankara'da. Hesabımdan twit atılınca, cezaevi odamızda rutin dışı twit araması yapıldı. Cezaevi personelini de zan altında bırakan bu trajikomik hükümet aklını çok da yadırgamıyorum artık. Odada twit bulunamadı doğal olarak. Çay için kettle vardı sadece, ondan da twit atılamayacağına kanaat getirildi. Twitter'ın kuşundan bile korkuyorsanız, darı ekmeyin o zaman."

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