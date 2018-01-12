Selahattin Demirtaş 434 gün sonra hakim karşısında….

Duruşmaya HDP’li ve CHP’li milletvekillerinin dışında Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da katıldı.

38. Asliye Ceza Mahkemesi’nin salonunun küçük olması nedeniyle duruşma 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Adliye içinde ve dışında geniş güvenlik önlemi alındı. Selahattin Demirtaş, duruşma salonuna getirildi. Demirtaş'ın kilo verdiği görüldü.

Duruşmaya, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan, Ertuğrul Kürkcü, Celal Doğan, Ahmet Yıldırım ve Pervin Buldan, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Hilmi Yarayıcı ile bazı konsolosluklardan temsilciler de izleyici olarak katıldı.







İddianamede, Demirtaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Duruşmaya gelenler adliye önünde “Selahattin Demirtaş onurumuzdur”, “HDP umuttur, umut dimdik ayakta” şeklinde sloganlar attı. Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da salona geldi.