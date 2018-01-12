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    Selahattin Demirtaş 434 gün sonra hakim karşısında….

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    12.01.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    434 gündür başka suçtan tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Cumhurbaşkanı’na hakaret'' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevine konulduğu Kasım 2016'dan bu yana ilk kez bir duruşmaya katıldı.

    Selahattin Demirtaş 434 gün sonra hakim karşısında….Duruşmaya HDP’li ve CHP’li milletvekillerinin dışında Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da katıldı.

    38. Asliye Ceza Mahkemesi’nin salonunun küçük olması nedeniyle duruşma 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

    Adliye içinde ve dışında geniş güvenlik önlemi alındı. Selahattin Demirtaş, duruşma salonuna getirildi. Demirtaş'ın kilo verdiği görüldü. 

    Duruşmaya, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan, Ertuğrul Kürkcü, Celal Doğan, Ahmet Yıldırım ve Pervin Buldan, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Hilmi Yarayıcı ile bazı konsolosluklardan temsilciler de izleyici olarak katıldı.
    Selahattin Demirtaş 434 gün sonra hakim karşısında….

    İddianamede, Demirtaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Selahattin Demirtaş 434 gün sonra hakim karşısında….
    Duruşmaya gelenler adliye önünde “Selahattin Demirtaş onurumuzdur”, “HDP umuttur, umut dimdik ayakta” şeklinde sloganlar attı. Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da salona geldi. 

    Selahattin Demirtaş 434 gün sonra hakim karşısında….

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