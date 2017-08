Sel bölgesine 12 cm topuklu ile gitti!

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Harvey Kasırgası nedeniyle yaklaşık olarak 3 bin kişinin evsiz kaldığı Teksas eyaletine ziyaret gerçekleştirdi. First Lady Melania'nın, afet bölgesini ziyareti için seçtiği 12 cm topuğu bulunan 600 dolar değerindeki ayakkabılar eleştirilerin hedefi oldu. First Lady, yüz binlerce kişinin mağdur olduğu bölgede giydiği ayakkabı nedeniyle 'sorunlara duyarsız' olmakla eleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Harvey Kasırgası nedeniyle yaklaşık olarak 3 bin kişinin evsiz kaldığı Teksas eyaletini ziyaret etti. 46 yaşındaki eski model ve mücevher tasarımcısının giydiği kıyafet bazı Amerikan vatandaşları tarafından "duyarsızlık gösterisi" olarak nitelendirildi. Trump'ın Texas'ta yaptığı konuşmada kullandığı bir ifade ise alay konusu oldu. Trump'ın küçük bir kalabalığa seslendiği konuşma esnasında 'ne büyük bir katılık' ifadesini kullanması ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Trump'ın 'ezbere' konuştuğu yorumunda bulundu.