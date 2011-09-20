SektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgedeki en bÃ¼yÃ¼k buluÅŸmasÄ±

24. YapÄ± FuarÄ± - Turkeybuild Ankara, 11.500 m2 alanda, 200'den fazla katÄ±lÄ±mcÄ± firma, binlerce Ã¼rÃ¼n Ã§eÅŸidi, 30.000 ziyaretÃ§isiyle 24 yÄ±ldÄ±r bÃ¶lgesinin lideri.

"YapÄ±"nÄ±n tÃ¼m sÃ¼reÃ§lerinde yer alan binlerce Ã¼rÃ¼n ve hizmeti tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda toplayan, Ã§eÅŸitlilik iÃ§eren Ã¶rnekleri karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak malzeme seÃ§iminde kolaylÄ±k saÄŸlayan, sektÃ¶rdeki en yeni teknoloji ve geliÅŸmelerin sergilendiÄŸi, uygulamadaki Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerini uzman gÃ¶rÃ¼ÅŸleri ile deÄŸerlendirme fÄ±rsatÄ± sunan, yarattÄ±ÄŸÄ± iÅŸ olanaklarÄ± ile sektÃ¶re ticari fayda saÄŸlayan YapÄ± FuarlarÄ± - Turkeybuild bÃ¼yÃ¼yor, sektÃ¶re olan katkÄ±sÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.Â Â

1988 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼zenlenen ve bÃ¶lgenin en bÃ¼yÃ¼k ticaret platformlarÄ±ndan olan YapÄ± FuarÄ± - Turkeybuild Ankara, BaÅŸkent merkezli olmak Ã¼zere tÃ¼m bÃ¶lgedeki firmalarÄ±, ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± sektÃ¶r profesyonelleriyle iletiÅŸime geÃ§irerek, yeni iÅŸ ve yatÄ±rÄ±m olanaklarÄ± yaratacak bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsatlar sunuyor. YapÄ± sektÃ¶rÃ¼ndeki en son teknoloji, Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerin sunulduÄŸu fuarda ziyaretÃ§iler, tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda yer alan 2.000'den fazla Ã¼rÃ¼n segmentindeki Ã¼rÃ¼n ve hizmetleri inceleyerek, katÄ±lÄ±mcÄ± firmalarÄ±n Ã¼st dÃ¼zey yetkililerinden gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini alarak, uygulamada karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan sorunlar ve Ã§Ã¶zÃ¼m yollarÄ± hakkÄ±nda bilgi edinme fÄ±rsatÄ± elde ediyor.

YapÄ± FuarÄ± - Turkeybuild Ä°stanbul'da sektÃ¶r profesyonelleriyle ilk kez buluÅŸan, tasarÄ±m ve inovasyon malzeme kÃ¼tÃ¼phanesi Material ConneXion ikinci sergisini YapÄ± FuarÄ± - Turkeybuild Ankara'da aÃ§Ä±yor. "Material ConneXion Ä°stanbul" tarafÄ±ndan seÃ§ilen Ã¼rÃ¼nlerin yer alacaÄŸÄ± sergi, sektÃ¶re malzeme seÃ§iminde yeni bir soluk getiriyor.

YapÄ±-EndÃ¼stri Merkezi tarafÄ±ndan 35 yÄ±ldÄ±r dÃ¼zenlenen YapÄ± FuarlarÄ± - Turkeybuild, ulusal ve uluslararasÄ± alanda yapÄ± malzemesi sektÃ¶rÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k katkÄ±lar saÄŸlÄ±yor. Bu yÄ±l 110 bini aÅŸkÄ±n yapÄ± profesyonelinin ziyaret ettiÄŸi "BÃ¶lgenin ve TÃ¼rk YapÄ± SektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k buluÅŸmasÄ±" YapÄ± FuarÄ± - Turkeybuild Ä°stanbul'un ardÄ±ndan, EylÃ¼l'de Ankara ve Ekim'de Ä°zmir'de dÃ¼zenlenecek olan YapÄ± FuarlarÄ± - Turkeybuild, sektÃ¶rÃ¼ ortak bir platformda buluÅŸturmayÄ± amaÃ§lÄ±yor.

YapÄ± FuarlarÄ± TÃ¼rk yapÄ± malzemesi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n dev firmalarÄ±nÄ±, mimarlar, mÃ¼hendisler, peyzaj mimarlarÄ±, mÃ¼teÃ¢hhitler, GYO'lar, meslek odalarÄ±, resmi ve yerel yÃ¶netim temsilcileri, yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, akademisyenler, Ã¶ÄŸrenciler ve ilgili STK'lardan oluÅŸan yapÄ± sektÃ¶rÃ¼ profesyonelleri ile bir araya getiriyor.

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