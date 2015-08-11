Sektörün Türkiye Birincisi Belli Oldu

DÖNERSAN A.Ş.’ye ait PAŞA DÖNER, TOBB tarafından düzenlenen satış geliri artış hızına göre en hızlı büyüyen 100 şirket sıralamasında 8. kendi sektöründe ise Türkiye 1. si olma başarısını göstererek ödül almaya layık görüldü.



Paşa döner, TOBB öncülüğünde Allworld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen ‘’Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi” yarışmasında ödüle layık görüldü.



SATIŞTA 8’iNCİ, SEKTÖRÜNDE 1’iNCİ OLDU

Yapılan değerlendirmede, PAŞA DÖNER satış geliri artış hızına göre, sekizinci, en hızlı büyüyen gıda firma alanında ise birincilik ödülüne layık görüldü.



BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI

Düzenlenen törende ödülünü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden alan DÖNERSAN A.Ş. (PAŞA DÖNER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şenocak, yaptığı açıklamada; bu başarının, Paşa dönerin, yıllar içerisinde piliç but döner üretimi konusunda hızla büyümesi ve Türkiye’nin birçok bölgesine, şubeleriyle yaygınlaşmaya başlamasındaki gösterdiği üstün performans olduğunu söyledi.



80 ŞUBE İLE HİZMET AĞI

PAŞA DÖNER piyasada yaygın olan tavuk döner üretiminin aksine kendi geliştirdiği piliç buttan ürettiği döner ile de tüketiciden büyük ilgi görüyor. Kazanmayı karşılıklı memnuniyet ve müşteri odaklılık esasına dayandıran PAŞA DÖNER, İstanbul’un 26 ilçesinde ve 61 noktada, Anadolu’da ise 19 noktada olmak üzere toplamda 80 şube ile hizmet veriyor.



1200 ÇALIŞANLI DEV AİLE

PAŞA DÖNER, İstanbul‘daki 3500 metrekarelik üretim tesisinde Franchisse şubeleriyle birlikte 1200 kişiye de iş imkânı sağlıyor.



ALTIN MARKA ÖDÜLLERİNE SAHİP

PAŞA DÖNER, aynı zamanda Uluslararası akreditasyon belgesi, Helal sertifikası ve altın marka ödüllerine de sahip bulunuyor.



PAŞA’DA HEDEF SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ OLMAK

Alınan ödülün şirketin ne kadar doğru yolda olduğunu gösterdiğini ve bundan sonraki hedeflerinin ise franchisse şubeleri ile birlikte hijyen, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti temelinde sektörde öncülüğünü devam ettirmek olduğunu söyleyen Şenocak, her zaman başarı çıtasını daha da arttırarak müşterilerine en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi.



İlandır.

