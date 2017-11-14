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Sektörün iki büyük firması birleşiyor

Hürriyet Haber
14.11.2017 - 11:50 | Son Güncelleme:

Kültür balıkçılığında Avrupa'nın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'de sektörün iki büyük firması birleşiyor. Sektörün devlerinden olan ve Türkiye'nin de 250'inci büyük firması Gümüşdoğa Su Ürünleri, İlknak Su Ürünleri'nin tamamını satın alıyor.

Konu ile ilgili başvuru Rekabet Kurulu'na yapıldı. Kuruldan onay çıkmasının ardından sektörde önemli bir birleşme gerçekleşmiş olacak.

TÜRKİYE'NİN DEVLERİ LİSTESİNDE
Gümüşdoğa su Ürünleri, 1997 yılında Milas’da kurulmuş bir firma. Balık yemi üretimi ve kültür balığı yetiştiriciliğinde sektörün en önemli firmalarından
birisi olan Gümüşdoğa, aynı zamanda İSO 500 listesinde de 2502inci sırada bulunuyor. 2011 yılından bu yana sürekli ilk 500 içerisinde yer alan şirket,
20152ten 2016'ya sıralamasını 70 basamak birden yükseltti.

Geçtiğimiz yılı 473.1 milyon TL ciro ile tamalayan şirketin ihracatı ise 61 milyon dolar seviyesinde. Milas Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı şirkette
binden fazla kişi çalışıyor.
Sektörün iki büyük firması birleşiyor

YARISI İHRACATTAN

İlknak Su Ürünleri, 1996 yılında kurulmuş ve hem iç pazar hem de ihracata yönelik çalışan Türkiye’deki sayılı entegre levrek ve çipura üreticilerinden biri.
Şirket 2 kuluçkahane, bir adaptasyon tesisi, 2 balık çiftliği ve AB ihraç koduna sahip bir paketleme birimini işletiyor. Bütün tesisleri İzmir’de bulunuyor.

İlknak, Türkiye yavru balık pazarında önemli bir konuma ve 100 milyon yavru levrek ve çipura üretim kapasitesine sahip. Geçtiğimiz yılı 86.2 milyon TL ciro ile tamamlayan şirket gelirinin yarısından fazlasını ihracattan elde ediyor.

HIZLI BÜYÜYOR

Türkiye'de kültür balıkçılığı son yıllarda hızla büyüyen bir sektör. Hem denizlerde hem de iç sularda yapılan kültür balıkçılığında 2 binden fazla firma
faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 800 milyon dolarlık ihracat yapan sektörde üretim adetleri de günden güne büyüyor.

2000 yılında yıllık 79 bin ton olan üretim 2005 yılında 118 bin tona, 2012'de 212 bin tona, geçtiğimiz yıl da 253 bin tona yükseldi. 2016 yılı 253 bin tonluk
üretimin değeri de 3.2 milyar TL olarak hesaplanıyor.

Türkiye'de yetiştiriciliği en fazla yapılan tür ise alabalık. 107 bin tonluk toplam alabalık üretimini 81

Etiketler: Satın alma
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