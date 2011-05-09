Sektöre yön vermeye devam edeceğiz

EROĞLU, tekstilde yaratmış olduğu Colin’s markası gibi gayrimenkulde de marka yaratma konusunda oldukça iddialı. Geliştirdiği konut ve ticari proje sayısı 14’e ulaşan Eroğlu Yapı, 2010'dan bu yana 2.5 milyar liralık proje başlattı. Önümüzdeki günlerde ise Florya, Merter, Antalya, Kağıthane ve Seyrantepe’deki projeler gelecek.

2010 yılından itibaren toplam 2.5 milyar lira değerindeki projeleri hayata geçirmeye başlayan Eroğlu Yapı, Sarıyer, Beylikdüzü, Ümraniye, Merter, Kâğıthane, Florya, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Seyrantepe, Esenyurt, Tekirdağ, Antalya ve Bursa’da olmak üzere toplam 2 milyon metrekarelik projeler geliştiriyor. Bugün geliştirdiği konut ve ticari proje sayısı 14’e ulaşan Eroğlu Yapı, önümüzdeki günlerde Florya, Merter, Antalya, Kağıthane ve Seyrantepe’deki projelerine başlayacak. Eroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu "Şirketler grubu olarak 35 yıllık bir ticari geçmişe sahibiz. Grubumuz bünyesinde Colin’s gibi dünya devi markalar yer alıyor. Hedefleri büyük bir şirketiz. Geçmişten gelen bilgi birikimimiz, öz sermayemiz ile ‘gayrimenkulde yatırımlara devam’ sözümüzü tutarak, imza attığımız projelerle daha da büyüme yolunda hızla ilerliyoruz. 5 yıl içinde gayrimenkul sektörünün ilk 5’inin arasında yer alma hedefimize hızla yaklaştıran özverili çalışmamıza devam ediyoruz. Tekstil sektöründe çıkardığımız güçlü markalar gibi, gayrimenkul sektöründe de markalaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Hedefte yurtdışı projeler var



Yatırımcı olarak öncelikle Türkiye’de proje geliştirmeyi tercih ettiklerini belirten Nurettin Eroğlu, "Türkiye’deki başarılı çalışmalarının yanı sıra yurtdışında müteahhitlik projeleri gerçekleştirmeyi düşündüklerini açıkladı. Eroğlu, şunları söyledi: "Şu anda ülkemizde inşaat sektörü, olması gerektiği gibi, gayet profesyonelce yürütülen bir döneme girdi. Fas’ta bir ofis inşaatının müteahhitliğini yapıyoruz. Rusya’da inşaatlarımız olacak. Bugün ülkenin en büyük Türk yatırımcısı statüsüne sahip olduğumuz Mısır’da da yine taahhüt işleri yapabiliriz. Ancak şu anda ülkemizdeki yatırımlarımıza yöneldik. Önceliğimizi buradaki projelerimize verdik."



Projelere tam hız devam ediyor…



Önümüzdeki günlerde Florya'da kalan sayılı araziden birisi üzerinde yer alan konut ve ofis projesi, hemen ardından Merter’deki karma proje, Kağıthane’deki ofis ve Antalya’da yer alacak Retail Park projesinin lansmanını yapacaklarını belirten Nurettin Eroğlu, Seyrantepe’ye değer katacak iddialı projelerinin lansmanını ise 2011’in son çeyreğinde yapacaklarını ifade etti.



Florya’da yeni proje



Nurettin Eroğlu, önümüzdeki günlerde lansmanını yapacakları Florya projesi hakkında da şu bilgileri verdi: "Yakın zamanda satışına başlayacak olan ve bizi çok heyecanlandıran projelerimizden biri de Florya'da yer alıyor. E-5 ile bağlanan önemli noktalardan birinde, AVM, okul, hastane gibi çok rağbet gören bir bölgede yer alan bu projemizin lansmanını önümüzdeki bir ay içerisine yapmayı planlıyoruz. 5 blok olarak tasarlanan projede 230 daire, 6 dükkan ve 72 ofis bulunuyor. En fazla 8 kattan oluşan projemiz o bölgede yaşayan müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda büyük dairelerden oluşuyor. Böylece kalabalık ailelerin rahatça yaşamalarını hedefliyoruz. Daha önceki projelerimizde olduğu üzere burada da yine ferah yeşil alanlar ve sosyal donatılar sunuyoruz."

Sektöre yön vermeye devam edeceğiz

GELİŞEN Türkiye ekonomisi ile birlikte, gayrimenkul sektöründe de hızlı bir yükselişe inandıklarını kaydeden Nurettin Eroğlu, 2010 ve 2011 yıllarında attıkları kararlı ve başarılı adımlarla sektöre yön vermeye devam edeceklerini belirtti. Sektöre katkıda bulunan, inandıkları projelere destek vereceklerini ifade eden Nurettin Eroğlu, şöyle konuştu: "17-18 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek 11. Gayrimenkul Zirvesi ve ISTANBUL REstate Gayrimenkul Fuarı’nın ana sponsorluğunu üstlendik. Türkiye’den ve dünyadan gayrimenkul sektörün önemli oyuncularını bir araya getirecek ISTANBUL REstate’in sektör gündem ve gelişmelerini paylaşarak tartışacağı çok önemli bir platform olduğuna inanıyoruz."

Oksizen Konakları'nda yeriniz hazır

SARIYER'İN merkezinde yemyeşil bir vadide 20 bin metrekarelik arazi üzerinde konumlanan Oksizen Konakları, Eroğlu’nun ilk butik konut projesi. 40 özel yaşam alanından oluşan Oksizen Konakları’nda yaşam 2010 yazında başlarken, kalan dairelerde yeriniz hazır. Yeşil bir hazinenin içinde bulunan Oksizen Konakları, aynı zamanda Boğaz’a ve iş merkezlerine kolay ulaşıma sahip. Yedi Tepe Yedi Tünel Projesi kapsamında hayata geçirilen Sarıyer Çayırbaşı Tüneli sayesinde ise Maslak’a da ulaşım rahatça sağlanabilecek. Oksizen Konakları’nın en önemli özelliği, bahçe katı ve teras katı dublekslerinden her birinin kendine ait bahçelerinin olması. Bunun yanında projeyi tercih eden sakinler; Zen Bahçesi, tenis ve basketbol sahası, koşu ve yürüyüş alanları, açık ve kapalı havuz, fitness salonu, Cafe Oksizen, her daireye ait iki araçlık kapalı otopark gibi pek çok imkâna sahip.

Yenimoda Evleri'yle güneşi kucakladı



EROĞLU Yapı’nın, günbatımı manzarası meşhur Büyükçekmece Albatros’ta yer alan projesi Yenimoda Evleri’nin satışları devam ediyor. Hem Marmara Denizi’ni hem de Büyükçekmece Gölü’nü kapsayan, panoramik manzaraya sahip projede şehrin içinde sahil kasabası atmosferi sunuyor. 67 metrekare (1+1) ile 432 metrekare (5+1) arasında değişen büyüklüklerde 145 dairelerden oluşan proje Ocak 2013’te teslim edilecek. Eroğlu Yapı, Yenimoda Evleri sakinlerine şehrin imkânlarından fedakârlık etmeden tatil keyfi tadında bir yaşam sürmelerini sağlayan pek çok olanak sunuyor. Hem çalışan aile üyeleri hem de çocuklar için kışlık ev düzeninde yazlık ev keyfi sunan Yenimoda Evleri’nde anneler; çocukları bahçede, havuzda güvenle vakit geçirirken, denize ve Büyükçekmece’ye bakan salon veya teraslarında misafirlerini ağırlayabilecek. Ankastre beyaz eşyaları ile birlikte teslim edilen geniş ve ferah mutfaklar, aileler için projenin öne çıkan bir diğer özelliği. Projenin, Hadımköy Sanayi Sitesi başta olmak üzere merkezi iş alanlarına yakın olması sayesinde babalar, işten çıktıktan kısa bir süre sonra, aileleriyle keyifli vakit geçirecekleri tatil ortamına kavuşabilecekler.

İstanbul Lounge konsepti 2011’e damgasını vurdu



GÖKYÜZÜYLE barışık, ferah yeşil alanların yer aldığı ve yatay süreklilik konseptinin benimsendiği İstanbul Lounge ve İstanbul Lounge-2 projeleri bu yıla damgasını vuracak. Eroğlu Yapı’nın, Küçükçekmece-Halkalı bölgesindeki ilk projesi, İstanbul Lounge Eylül 2010’da satışa sunulmuştu. Değeri gün geçtikçe artan projenin bugünkü ortalama metrekare satış fiyatları 2 bin 500 lira. Sadece yüzde 5 peşinat ve herşey dahil fiyat politikasıyla sektör klişelerini değiştiren proje yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık yüzde 50’si satılan İstanbul Lounge’un değerinin, bölgedeki Temapark projesinin devreye girmesi ile daha da artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Lounge projesinde olduğu gibi, yatay süreklilik konseptindeki mimari tarzı, kişi başına düşen geniş ve ferah yeşil alanları ile kendini ayrıştıran İstanbul Lounge-2’de fiyatları 86 bin 500 TL’den başlayan, minimum 39 ile 259 meterkare arasında değişken metrekarelerde toplam 605 konut bulunuyor. Ana ulaşım arterlerine, hastanelere, okullara ve üniversitelere son derece yakın; ayrıca toplu taşıma araçlarına yürüyerek erişilebilecek kadar merkezi bir konuma sahip



İstanbul Lounge-2’ye yürüme mesafesinde konumlandırılan 1800 metrekarelik ticari alanda ise site sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği market, kuaför, eczane gibi ticari ünitelerin yer alması planlanıyor.

Mimarlığını Deniz Çağlar Duman’ın üstlendiği İstanbul Lounge-2’de tıpkı Bünyamin Derman tarafından tasarlanan İstanbul Lounge’da olduğu gibi; komşuluk ilişkilerinin iyi kurgulandığı yaşam alanları ile gökyüzü ve yeşilin bu yaşam alanlarına entegre olduğu geniş, ferah ve ayrıcalıklı bir hayat kurgulanıyor.

Merter projesi Çok yakında!

http://erogluyapi.com.tr