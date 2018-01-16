Sektörde her şeyi gördüm

Sharon Stone, CBS televizyonunun sunucusu Lee Cowan'ın "Bunu hassas şekilde nasıl soracağımı bilmiyorum ama hiç kendi rahatsız hissettiğin bir durumda bulundun mu?" şeklinde cinsel tacize uğrayıp uğramadığını sorması üzerine kahkaha atmaya başladı.

Stone'un kahkahaları üzerine Cowan, "Kahkaha atıyorsun ama bu asabi bir kahkaha mı yoksa benimle dalga mı geçiyorsun tabii ki oldu kahkahası mı?" diye tekrar sordu.

Bunun üzerine Sharon Stone, "Kırk yıldır bu sektördeyim, Lee. Bu sektörün 40 yıl önceki halini hayal edebiliyor musun? Benim nasıl göründüğümü. Pensilvanya'nın bilinmeyen bir yerinden gelmiştim. Koruma altında değildim. Her şeyi gördüm" diye cevap verdi.