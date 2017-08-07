Sektörde bir ilki yaptı

Vestel, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “Müşteri Dostu Kuruluş” ve “Müşteri Dostu Marka” belgelerini almaya hak kazandı. Vestel ve Regal markaları; ürün ve hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, müşterilerin hizmet algısını ve memnuniyetini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen belgelendirme sürecini başarıyla tamamladı.

Türkiye’de yaygın yetkili servis ağıyla hizmet veren Vestel Müşteri Hizmetleri’nin hayata geçirdiği yenilikçi projeleri, kişisel verilerin korunması ve 7/24 ulaşılabilir olma konusundaki çalışmaları belgelerin alınmasında büyük rol oynadı. Ayrıca; Vestel Yetkili Servisleri’ndeki müşteri karşılama - ürün kabul alanlarının modernizasyonu ve engelli müşterilere yönelik başlatılan “Erişilebilirlik Projesi” de sürece katkı sağladı.

TSE yetkililerinin yerinde ziyaretleri, soru-cevap ve gözlemleriyle birlikte 4 ay süren belgelendirme sürecinde; müşteri memnuniyeti politikası, organizasyon yapısı, insan kaynakları uygulamaları, çalışma ortamları, eğitimler, çağrı merkezi uygulamaları, sosyal sorumluluk projeleri, hukuki işlemler, yasal şartlar, iş güvenlik planları, bilgi teknolojileri, gizlilik ve ulaşılabilirlik gibi kriterler dikkate alındı.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Vestel olarak, üretim kalitemiz kadar satış sonrası hizmetlere de büyük önem veriyoruz. Yenilenen yapısıyla Vestel Müşteri Hizmetlerimiz, en iyi Vestel deneyimini yaşatmak adına sektörde pek çok projeye öncülük ediyor. Ulusal ve uluslararası ödüllerimizin yanı sıra, son 3 yıldır sektörde bağımsız müşterilerimizden en çok teşekkür alan markayız. Türk Standartları Enstitüsü’nden aldığımız bu iki belge de; satış sonrası hizmetimizin uluslararası standartlara uygun ve yüksek kalitede bir hizmet olduğunun tescilidir. Bu vesileyle, müşteri hizmetleri ve yetkili servis çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.