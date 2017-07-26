Seksi kalçalara sahip olmanızı sağlayacak 5 egzersiz

Seksi kalçalar için spor salonlarında uzun sürecek programlara kaydolmanıza gerek yok. 5 temel hareketle kısa sürede hedefinize ulaşabilirsiniz!

1. Çömelme Hareketi: Bu hareket, kalça bölgesindeki kasların çalışması için en faydalı hareketlerden. Hareketi yapmak için bacaklarınızı omuz hizasında açarak ayakta durun. Daha sonra, ellerinizi belinizde birleştirin ya da düz bir şekilde öne doğru uzatın. Bu pozisyonda yere çömelin ve bir yerden destek almadan kalkın. Bu hareketi 10 defa tekrarlayın.

2. Arkaya Tekme Hareketi: Bu hareket için yüzünüz yere bakacak ve avuç içleriniz yere değecek şekilde dizlerinizin üzerinde sert ve düz bir zeminde durun. Bacaklarınızı omuz hizasında açın. Daha sonra sağ bacağınızı geriye doğru kaldırın. Aynı işlemi sol bacağınız için de yapın. Vücudunuz bu hareketin temposuna alıştıktan sonra geriye doğru attığınız bacağınızı, bir miktar yukarı kaldırmakla bu egzersize devam edebilirsiniz. Bu hareketi, her bir bacağınız için 20'şer kere yapın.





3. Yana Doğru Bacak Açma Hareketi: Bu hareket için yere yan şekilde yatın ve bir elinizi başınızın altına koyarak başınızı destekleyin. Bacaklarınızı, dizlerinizi kırmadan ileri doğru uzatın ve iki bacağınızı birbirinden ayırmamaya özen gösterin. Sonrasında bacağınızı, dizinizi bükmeden yukarı doğru kaldırın. Sağ bacağınız için 20 kere bu hareketi yaptıktan sonra, vücudunuzu diğer yana döndürüp aynı hareketi sol bacağınızla da tekrarlayın.

4. Lunge Hareketi: Bu hareket için bacaklarınızı omuz hizasında açarak ayakta durun. Daha sonra bir dizinizi kırarak o dizinizin üzerinde yerde durun ve adım atar gibi tekrar ayağa kalkın. Daha sonra diğer dizinizi kullanarak yerde durun ve tekrar ayağa kalkın. Bu hareketi yaparken, yerde durma ve tekrar ayağa kalkma hareketleri esnasında herhangi bir yerden destek almamaya özen gösterin.

5. Dağa Tırmanma Hareketi: Bu hareket için diz hizanızda bir sandalye ya da yükseltiden destek alın. Sandalyeye doğru, yüzünüz yere bakacak şekilde eğilin ve sandalyeye tutunarak ayak parmak uçlarınızı gerin. Daha sonra sağ dizinizi kırıp bacağınızı yukarı çekin ve geri bırakın. Aynı hareketi sol bacağınızla tekrarlayın. Her bacağınız için 30 kere bu hareketi yapın.

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