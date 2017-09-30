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    Hürriyet >Dünya>Seks robotu Samantha gördüğü 'aşırı ilgiden' dolayı henüz satılamadan bozuldu

    Seks robotu Samantha gördüğü 'aşırı ilgiden' dolayı henüz satılamadan bozuldu

    Hürriyet Haber
    30.09.2017 - 16:39 | Son Güncelleme:

    Yüksek teknolojiyle donatılmış seks robotu Samantha Avusturya'da tanıtıldığı bir fuarda adeta erkeklerin hışmına uğradı. Samantha'ya ilgi o kadar büyüktü ki robot satışa çıkamadan bozuldu, iki parmağı da kırıldı.

    İnsan karşısında tepki veren ve cinsel organı olan ilk seks robotu Samantha, bu yılın başında tanıtıldığında tüm dünyada ilgiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada hakkında türlü şakalar yapılan Samantha'nın büyük ilgi göreceği aşikardı. Beklenen oldu...
    Henüz satışa çıkmadan bir fuarda tanıtılan robot resmen ziyaretçilerin hışmına uğradı.

    O kadar çok ellendi ki gördüğü bu ‘aşırı ilgiye’ dayanamayan Samantha daha satılamadan bozuldu. Samantha'ya masaj yapan erkekler bile oldu.

    'Samantha'ya tam olarak ne olduğu bilinmiyor. Ancak robotun sahibi firma 3 bin euro değerindeki Samantha'yı fuarın sonunda kargolayarak tamire gönderdi.

    Seks robotu Samantha gördüğü aşırı ilgiden dolayı henüz satılamadan bozuldu

    Robotu geliştiren İspanyol Sergei Santos, Avusturya’nın Linz kentindeki Arts Electronica Festival'de tanıtıldığını ancak erkeklerin ona 'barbar' gibi yaklaştığını söyledi.

    Santos, ileri teknolojiyle donatılmış Samantha'nın dokunulmaktan dolayı aşırı kirlendiğini hatta çıkan bir arbadede iki parmağının kırıldığını anlattı.

    Sergei Santos, fuarda Samantha'ya büyük ilgi gösteren erkeklerin, robotun göğüslerine, bacaklarına ve kollarına ellediğini anlatıyor. Santos, 'Samantha bunları atlatacak ve iyileşecek' diyor.

    Yapay zekaya sahip interaktif robot Samantha dudağında, omzunda ve vajinasında bulunan sensörler sayesinde dokunuşu algılıyor; konuşarak ya da 'inleyerek' tepki verebiliyor. Etik tartışma yaratan Samantha'ya giderek artan bir ilgi olduğu belirtiliyor.

    Kimileri bu tür robotların insanlığın sonu olduğunu düşünüyor. Kimileri ise fayda sağladıklarını.
    Love and Sex With Robots kitabının yazarı David Levy, 'İnsan boyutunda ve görünümünde seks robotları dalgası geliyor. İnsanlardaki gibi cinsel organları olacak. Ve sahiplerinin istediği şekilde cinsel ilişkiye girebilecek kabiliyette olacaklar' diyor.

    Etiketler: seks robotu , AVUSTURYA , robot , samantha
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