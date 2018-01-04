Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>'Seks robotları insanları öldürebilir'

    'Seks robotları insanları öldürebilir'

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 08:02 | Son Güncelleme:

    Uzmanların yaptığı son uyarılara göre seks robotlarını hacklemek bir bilgisayarı ele geçirmekten çok daha kolay. Bu da beraberinde çok ciddi tehlikeler getiriyor

    Yapay zeka araştırmacıları internet bağlantılı robotların yarattığı güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulunuyor. Son uyarı, İngiliz basınına konuşan siber güvenlik uzmanından geldi.

    Sputnik'in haberine göre Deakin Üniversitesi’nden Nicholas Patterson, Star Online’a yaptığı değerlendirmede bilgisayar korsanlarının bir robot ya da robotik cihazı ele geçirerek bağlantıları, kol ve bacakları, bazı durumlarda cihaza eklenmiş olan kesici aletleri kontrol edebileceklerini belirtti.

    'BİLGİSAYARI HACKLEMEKTEN ÇOK DAHA KOLAY'

    Patterson, seks oyuncakları da dahil günümüz robotlarını hacklemenin bir bilgisayarı ele geçirmekten çok daha kolay olduğunu söyleyerek tehlikeye dikkat çekti. Bu tür robotların ağır ve güçlü olduklarını belirten Patterson “Korsan hacklediği robot üzerinde tam kontrole sahip olur ve istediği talimatı verebilir. Fiziksel eylemleri gerçekleştirmek, zarar vermek için kesinlikle kullanılabilirler” dedi.

    Araştırmacılar bilgisayar korsanları tarafından uzaktan kontrol edilebilecek Bluetooth özellikli seks oyuncaklarında güvenlik açıkları keşfetmişlerdi. Örneğin hackerlar geçen yıl bir vibratörün kontrolünü ele geçirerek titreşim komutları gönderebildiler.

    Etiketler: seks robotu , Hacker
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri