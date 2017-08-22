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Seks isteÄŸini artÄ±rmanÄ±n 7 yolu

Cinsel istek, yani diÄŸer bir deyiÅŸle libidoâ€¦Â  BirÃ§ok insan libidosunu dÃ¼zeltmek iÃ§in kimyasal ilaÃ§lara sarÄ±lÄ±yor. Fakat durum o kadar da kÃ¶tÃ¼ deÄŸil. YapÄ±lacak kÃ¼Ã§Ã¼k deÄŸiÅŸiklikler ile kaybedilen heyecan tekrardan kazanÄ±labilir. Ä°steksizlik veya Ã§eÅŸitli problemler yaÅŸÄ±yor veya libidinal enerjinizi arttÄ±rarak saÄŸlÄ±klÄ± bir cinsel yaÅŸam istiyorsanÄ±z Ã¶nerilerimize kulak verin.

Kaynak: DoÄŸan Burda
22 AÄŸustos 2017 - 14:42:00

Ã–zgÃ¼ven Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine gidin

Cinsel isteÄŸin altÄ±nda psikolojik etmenler bulunmaktadÄ±r. Cinsel iliÅŸki sÄ±rasÄ±nda Ã¶zgÃ¼ven eksikliÄŸi, alÄ±nan zevki yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸÃ¼rmektedir. Bu yÃ¼zden vÃ¼cudunuza veya size dair negatif ÅŸeyler yerine pozitif yÃ¶nlere odaklanÄ±n. Bu alÄ±nan hazzÄ± iki katÄ±na Ã§Ä±kartacaktÄ±r.

Seks isteÄŸini artÄ±rmanÄ±n 7 yolu

AfrodizyaklarÄ±n gÃ¼cÃ¼

Afrodizyak iÃ§eren yiyeceklerinin gÃ¼cÃ¼ne inanÄ±n. Avokado, incir, muz gibi seks gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±ran meyvelerden bolca tÃ¼ketmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Bu yiyecekler genellikle mineral ve vitaminler ile kan akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n hÄ±zlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olur.

Seks isteÄŸini artÄ±rmanÄ±n 7 yolu

Ã‡inko tÃ¼ketin

VÃ¼cuda yeterli miktarda Ã§inko alÄ±mÄ±nÄ±n cinsel saÄŸlÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸi biliniyor. Testosteronu Ã¶strojene Ã§eviren enzimin iÅŸlevini azaltan Ã§inko, kuruyemiÅŸ, tavuk, yulaf, Ã§avdar, peynir gibi besinlerde bulunuyor.

Seks isteÄŸini artÄ±rmanÄ±n 7 yolu

Ã‡ikolata tÃ¼ketinÂ

Ã‡ikolatanÄ±n hem tadÄ± gÃ¼zel hem de cinsel hazzÄ± arttÄ±rÄ±yor. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar Ã§ikolatanÄ±n serotonin hormonlarÄ±nÄ± salgÄ±lamada destekleyici olduÄŸunu gÃ¶steriyor. SalgÄ±lanan bu hormonlar enerjiyi iki katÄ±na Ã§Ä±kartÄ±yor.

Seks isteÄŸini artÄ±rmanÄ±n 7 yolu

Åžekerden ve transyaÄŸlardan kaÃ§Ä±nÄ±n

Åžekerli besinlerin libidoyu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ uzmanlar tarafÄ±ndan sÃ¶yleniyor. Ani artan serotonin seviyesi isteksizlik yaratabiliyor. Bu yÃ¼zden beyaz ÅŸekerden uzak durulmalÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra transyaÄŸ asitlerinden kaÃ§Ä±nmaya Ã¶zen gÃ¶sterilmeli. Ä°ÅŸlenmiÅŸ Ã¼rÃ¼nlerden uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

Seks isteÄŸini artÄ±rmanÄ±n 7 yolu

Stresten kaÃ§Ä±nÄ±n

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar stresin cinsel hayatÄ± olumsuz etkilediÄŸini gÃ¶steriyor. Stresli bir ÅŸekilde yaÅŸanan cinsel iliÅŸki, hazzÄ± azaltÄ±yor. Bu yÃ¼zden rahatlamaya, stres faktÃ¶rÃ¼nÃ¼ yaratan durumlarÄ± ortadan kaldÄ±rmaya ve meditasyon yapmaya Ã¶zen gÃ¶sterin.

Seks isteÄŸini artÄ±rmanÄ±n 7 yolu

EÄŸer sorun Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼yorsa mutlaka bir uzmana danÄ±ÅŸÄ±n

Problem dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden Ã§ok daha fazla ciddi olabilir. EÄŸer psikolojik ve doÄŸal yollarÄ± denediyseniz; buna raÄŸmen hala sonuÃ§ alamÄ±yorsanÄ±z, bir uzmana danÄ±ÅŸmanÄ±n vakti gelmiÅŸtir.

Son GÃ¼ncelleme : 22 AÄŸustos 2017 - 14:54:12
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