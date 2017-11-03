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    Seks işçisi delil karartmak için bunu yaptı!

    hurriyet.com.tr
    03.11.2017 - 00:50 | Son Güncelleme:

    Tayvan'da seks işçilerine yönelik baskında akılalmaz bir olay yaşandı. 14 Mart'ta bir spa merkezine yönelik operasyonda bir hayat kadınının, hapse girme korkusuyla birlikte olduğu erkeğin kondomunu yuttuğu iddia edildi.

    İngiliz Metro gazetesinin haberinde yalnızca Dang adıyla anılan Vietnam asıllı bir kadın, baskına uğrayan spa merkezinde Yao adlı bir adamla cinsel ilişkiye giriyordu.

    Polis memurları kondom paketi bulunca odada arama yaptı fakat prezervatifi bulamadı. Daha sonra yazdıkları raporda ise kadının sürekli su istediğini belirttiler.
    Operasyonun ardından kontrol için hastaneye kaldırılan kadının röntgeni çekildi ve göğsünde bir gölge belirlendi. Güvenlik güçleri gölgenin kadının yuttuğu kondomdan kaynaklandığını düşünüyor.

    Doktorlar ise kadının, şüphelenildiği gibi kondomu yutması halinde, üst solunum yollarının tıkanması ya da kondomun sindirim sisteminde bir yerde kalması riskiyle karşı karşıya olduğu görüşünde. Bu da gelecekte bir ameliyata yol açabilir. Metro'nun haberinde, kadının sorunsuz bir şekilde kondomu sindirmiş olma ihtimaline de dikkat çekiliyor.

    Seks işçisi delil karartmak için bunu yaptı

    DELİL KARARTMAKTAN SUÇLANAMAYACAK

    Gözaltına alınan Dang ve Yao, fuhuş suçlamasıyla ayrı ayrı sorgulandı ve 48 yaşındaki Dang yasadışı bir eylemde bulunmadığını savundu. Yao da polis baskını sırasında henüz birlikte olmadıklarını söyledi.

    "Cinsel ilişkiye girmedik" dediği için mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan ötürü 2 ay hapis yatan Dang'ın kondom bulunamadığı için resmi olarak delil karartmaktan suçlanamayacağı ifade edildi.

    Etiketler: Seks işçisi , tayvan
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