Seks bağımlılığı tartışması uzmanları ikiye böldü

Amerikan haber sitesi The Daily Beast, bu konuyu ülkenin önde gelen seks terapistlerine sordu ve çok farklı cevaplar aldı. Görünen o ki uzmanlar da henüz seks bağımlılığı konusunda ortak bir görüş sunmuyor.

Aslına bakılırsa seks bağımlılığı genellikle golfçü Tiger Woods, siyasetçi Anthony Weiner ve oyuncu David Duchovny gibi isimlerin medyatik skandalları nedeniyle gündeme geliyor ve psikiyatri dünyasında tedavi gerektiren bir hastalık olarak kabul görmüyor. Sigorta şirketleri de bu nedenle seks terapisini poliçe kapsamına almıyor.

2010 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği'nin zihinsel hastalıklar rehberine "seks bağımlılığı" teriminin eklenmesi teklifi ortaya atıldı ancak reddedildi. 2012'de bu kez "hiperseksüel bozukluk" teriminin aynı rehbere eklenmesi önerildi ancak sonuç yine başarısız oldu.

Bununla birlikte bu durum değişecek gibi görünüyor zira Dünya Sağlık Örgütü, bir süredir "seks bağımlılığı" terimini Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması rehberine eklemeyi değerlendiriyor. Eğer sonuç bu kez olumlu olursa, aşırı cinsel istekten mustarip bu kişilerin hayatı değişebilir. Çünkü şu an "zengin hastalığı" muamelesi gören seks bağımlılığının sigorta kapsamına alınmasının yolu açılacak.



David Duchovny adı seks bağımlılığıyla anılan ünlülerden

Bazı terapistler de bunun hastalar için çok önemli olduğu görüşünde. Örneğin The Daily Beast'e konuşan Stefanie Carnes, "İnsanlar alkolizm ve diğer zihin sağlığı sorunlarında olduğu gibi burada da sigorta talebinde bulunabilecek. Dahası bu hastalığın bir teşhis ve tedavisinin olmaması insanların yaşadığı utancı artırıyor. İnsanlar 'korkunç' ve 'tuhaf' sırlarını içlerinde tutmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

Öte yandan Carnes'ın tam tersini düşünenler de var. "Seks Bağımlılığı Efsanesi" isimli kitabın yazarı klinik psikolog David Ley, "Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberine seks bağımlılığı maddesinin girmesi daha fazla kafa karşıklığı ve kaosa neden olacaktır, bu çoktan kapanması gereken konuyu uzatmaktan başka bir şeye yaramayacaktır" ifadelerini kullandı. Ley ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün kararının sigorta şirketlerinin tavrını belirlemede yüzde 100 etkili olmadığını da vurguladı.

Ley ve diğer olumsuz görüş bildiren uzmanlar, ne seksin ne de pornografinin uyuşturucu maddeler misali bir bağımlılık etkisi olmadığını ifade ediyor ve karşıtlarını libidosu yüksek insanların cinsel utancından çıkar sağlamakla, mastürbasyonu, eşcinselliği, fantezileri ve diğer geleneksel olmayan eğilimleri patalojikleştirmekle suçluyor.