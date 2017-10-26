Şekil almayan saçlar kötü sağlığın habercisi mi?

Yale Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalara göre, kontrol altına alınamayan, “kötü” olarak adlandırılan saçlar, zihinsel refah üzerinde etkiler gösterebiliyor. Bu etkiler kadın ve erkeklerde özgüvensizlik, sosyal hayata güvensizlik ve yeteneklerini sorgulama olarak şekillenip daha da artabiliyor. Bir başka araştırmaya göre ise kötü bir saça sahip olma düşüncesi, insanların diğerleri kadar akıllı olmadıklarına inanmalarına neden oluyor.

Kadınlar saçlarının kötü göründüğünü düşündükleri günlerde utangaç hissederken, erkekler gergin hissediyor. Kısacası görünüşünüz, kendinize duyduğunuz benlik saygısının yüzde 25’ini oluşturuyor ve bu hiç de azımsanmayacak bir oran.

YÜZDE 26 SAÇINI KESTİRİNCE AĞLIYOR

2010 yılında ShopSmart tarafından yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 19’unun saçlarını sevdikleri belirlenirken, yüzde 41’i saçlarını beğendiklerini söyledi. Yanıt verenlerin yüzde 44’ü kötü saçlardan olumsuz etkilendiklerini belirtiyor. Yüzde 26’sı ise saçlarını kestirdikten sonra ağladıklarını itiraf ediyor.

İnsanların önem verdiği şeylerden ilk ikisi saç ve yüz. Kötü saç, kötü bir ruh hali ile eşleştiriliyor. Bu yüzden insanlar son kuruşlarına kadar saçları için harcama yapabileceklerini belirtiyorlar. Kuaförde para harcamak, hayatın doğal akışı gibi düşünülüyor. Çünkü saçların sağlıklı ve şekil alıyor oluşu ruh halimizi olumlu yönde etkiliyor.

Üstelik sağlıksız saçlar sadece psikolojimiz için değil fiziksel sağlığımız için de belli risklerin işareti olabiliyor. Gelin bu risklere birlikte bakalım.

Saç dökülmesi

Saç dökülmesi, kontrol altına alamadığımız sorunlardan biri. Uzmanlar, günlük 100 tel saç dökülmesinin olağan olduğunu belirtiyorlar. Ancak daha fazlası sağlık problemlerine işaret edebiliyor. Mevsim geçişlerinde artan veya yanlış bakımlardan kaynaklanan saç dökülmeleri, doğru müdahalelerle yok edilebiliyor. Ancak; demir eksikliği, kullanılan kalp ilaçları, depresyon, gut ve yüksek tansiyon ilaçları, mantar hastalıkları, aşırı kilo kayıpları ve hormonal değişimler saç dökülmelerinin diğer nedenleri arasında yer alıyor. Bu nedenle ciddi anlamda bir saç dökülmeniz varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekiyor.

Saç derisi hastalıkları

Saç köklerinde ve saç derisinde çıkan egzama, mantar gibi saç rahatsızlıkları çoğu insanın yaşadığı bir sorundur. Saç derisi hastalıkları, alerjiler, stres ve ter bezlerinin çok çalışması gibi sağlık sorunlarından kaynaklı olabiliyor. Bu sağlık sorunlarını göz ardı ettiğinizde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz.