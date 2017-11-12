Şekerpınarlı D-Max yenilendi

Isuzu’nun Tayland’daki Samrong fabrikasında üretilen yeni Isuzu D-Max, 2018 itibarıyla Türkiye’de de üretilmeye başlanacak. Isuzu’nun Avrupa’daki en büyük üretim tesisi olan Anadolu Isuzu Fabrikası, 4x2 ve 4x4’ün baz ve donanımlı versiyonlarının üretimini yapacak. Bir önceki D-Max’i Türkiye’de 2014 yılında üretmeye başlayan Anadolu Isuzu, yeni D-Max modeliyle de Türkiye’nin halen tek pick-up üreten otomotiv markası olacak. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, yeni D-Max’in artık daha dinamik olduğunu belirterek, “Arazi şartlarında olduğu gibi, günlük hayata da adapte oldu. O, artık premium donanımları ve üstün sağlamlık DNA’sıyla her yol şartında gidebilen bir araç. Eski nesilde sunulan 2.5 litrelik motor yerine artık yeni nesil 1.9 litrelik bir motor kullanıyoruz. Şu an Türkiye’de satılan pick-up araçlar içinde en düşük hacimli motor olduğu için, yeni D-Max kullanıcılarına uzun vadede ciddi bir MTV avantajı sağlayacak. Türkiye’de tek ve çift kabinli versiyonları, 3 farklı donanım seviyesiyle pazara sunuyoruz” dedi.

MTV AVANTAJI 9 BİN TL

Yeni D-Max V-Cross, 1.9 lt’lik yeni motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla 7.8 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi sergiliyor. 2018 yılında üretimine Türkiye’de başlanacak olan 4x2 baz modeli ise manuel şanzımanla ortalama tüketimde 6.3 lt/100 km gibi çok düşük bir veri sunuyor. Türkiye’deki pick-up araçlar içinde en düşük motor hacmini sunan yeni D-Max, bu özelliğiyle 5 yıllık kullanım sürecinde 9 bin TL’ye varan MTV avantajı sağlıyor. Ayrıca 5 yıl, 100,000 km garantisi sunulan D-Max’te bakım periyotları 20 bin km’de bir gerçekleşiyor.