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    Şekerbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 17:16 | Son Güncelleme:

    Şekerbank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Şekerbank hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Şekerbank 09:00-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…

    Şekerbank T.A.Ş. 1953 yılında Pancar Kooperatifleri Bankası ismiyle şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Eskişehir'de kurulmuştur. 1956 yılında Ankara'ya taşındığında Şekerbank adını almıştır. 1993 yılından itibaren özel banka statüsüyle hizmetlerine devam eden bankanın hisseleri, 1997 yılında halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında Genel Müdürlüğünü İstanbul'a taşımıştır.

    Şekerbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

    1953 yılında temelleri atılmasına rağmen bugünkü ismiyle 3 yıl sonra anılmaya başlanan Şekerbank 1993 yılından itibaren ise özel banka olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde 312 adet şubesi, 11 adet bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Ayrıca yurtdışında 1 adet temsilciliği mevcuttur. Bankanın toplam personel sayısı ile 4.000 ‘in üzerine çıkmıştır.

     

    Şekerbank çalışma saatleri 2018 - öğle arası açılış/kapanış saati

     

    Şekerbank çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da  mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları hizmet vermemektedir.

    Şekerbank merkez binası Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A Kağıthane İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şekerbank merkez şubesine 0212 319 70 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 319 74 29 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

    Etiketler: Şekerbank , Banka , iletişim , adres , çalışma saatleri , son dakika
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