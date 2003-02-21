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    Şeker var eritelim mi mesajına 32 yıl hapis

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    21 Şubat 2003 - 02:17Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 16:08

    Arkadaşına ‘‘Elimde şeker var birlikte eritelim mi’’ diye mesaj geçince yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmaktan yargılanan Z.T'nin 32 yıla kadar hapsi istendi.

    NARKOTİK Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan arkadaşı Muharrem Kaya'ya ‘‘İlgilenmediğini biliyorum ama elimde şeker var, birlikte eritelim mi?’’ diye mesaj gönderince Z.T duruşmada ‘‘Benim uyuşturucu satacak kadar cesaretim yok’’ dedi.

    7'si tutuklu

    İstanbul 3 No'lu DGM'de görülen duruşmaya 2 yıl ile 32 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Basri Makuloğulları, Maharrem Kaya, Haluk Yılmaz, Seda Boran, Z.T, Güven Özen, Turan Yıldırım katılırken tutuksuz sanık Sevilay Küçüktosun katılmadı. Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 150 adet Ecstasy, 3 gram hintkeneviri ve 3.5 gram kokain ile yakalanan sanıklardan Z.T suçlamaları kabul etmeyerek içici olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Muharrem Kaya'nın cep telefonuna ‘‘İlgilenmediğini biliyorum ama elimde şeker var, birlikte eritelim mi?’’ diye mesaj gönderen Z.T, ‘‘Birlikte eritelim mi demek ‘Uyuşturucu aleminde birlikte içelim mi?' demektir. Ben sadece uyuşturucu kullanıyorum. Satıcılıkla hiçbir alakam yok. Zaten uyuşturucu satacak cesaretim de yok’’ dedi.

    İki tahliye kararı

    Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Güven Özen ve Seda Boran’ın tahliyesine ve Özen ile tutuksuz yargılanan Sevilay Küçüktosun'un dosyalarının ayrılarak uyuşturucu kullanmak suçundan yargılanmalarına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Haber , Yayın , içerik
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