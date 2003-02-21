Şeker var eritelim mi mesajına 32 yıl hapis

NARKOTİK Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan arkadaşı Muharrem Kaya'ya ‘‘İlgilenmediğini biliyorum ama elimde şeker var, birlikte eritelim mi?’’ diye mesaj gönderince Z.T duruşmada ‘‘Benim uyuşturucu satacak kadar cesaretim yok’’ dedi.



7'si tutuklu



İstanbul 3 No'lu DGM'de görülen duruşmaya 2 yıl ile 32 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Basri Makuloğulları, Maharrem Kaya, Haluk Yılmaz, Seda Boran, Z.T, Güven Özen, Turan Yıldırım katılırken tutuksuz sanık Sevilay Küçüktosun katılmadı. Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 150 adet Ecstasy, 3 gram hintkeneviri ve 3.5 gram kokain ile yakalanan sanıklardan Z.T suçlamaları kabul etmeyerek içici olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Muharrem Kaya'nın cep telefonuna ‘‘İlgilenmediğini biliyorum ama elimde şeker var, birlikte eritelim mi?’’ diye mesaj gönderen Z.T, ‘‘Birlikte eritelim mi demek ‘Uyuşturucu aleminde birlikte içelim mi?' demektir. Ben sadece uyuşturucu kullanıyorum. Satıcılıkla hiçbir alakam yok. Zaten uyuşturucu satacak cesaretim de yok’’ dedi.



İki tahliye kararı



Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Güven Özen ve Seda Boran’ın tahliyesine ve Özen ile tutuksuz yargılanan Sevilay Küçüktosun'un dosyalarının ayrılarak uyuşturucu kullanmak suçundan yargılanmalarına karar vererek duruşmayı erteledi.