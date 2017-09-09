Seka müzesinde güç santrali sergilenmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 12 bin 345 metrekare alan üzerinde kurulu olan Mehmet Ali Kağıtçı müzesine getirilen eski cihazlar ile zengin bir koleksiyona sahip oluyor. Seka çalışanlarının çabalarıyla müze bünyesinde katılan koleksiyona Hidrolik, Pnomatik ve Elektronik ölçü aletlerinin ayarlanmasında kullanılan Kalibrasyon Cihazı eklendi.SEKAda kullanılan makinelere eklenen Kalibrasyon Cihazı ile de bu kolleksiyonlar zenginleşti. Seka zamanında Ölçü Aletleri Atölyesinde kullanılan makine Güç Santrali salonunda sergilenmeye başladı.

18 salondan oluşan Müze bünyesinde Cumhuriyet dönemi sanayileşme sürecinde önemli bir yer alan fabrikanın kuruluş süreci ve İzmit’ten Türkiye’ye yayılan kağıdın öyküsünü görüntüler eşliğinde anlatılıyor. Kağıt müzesinin her katında makinelerin sergilendiği büyük alanlar bulunuyor. Ayrıca Kağıt Müzesi bünyesinde bulunan 115 vitrin içerisinde kağıdın yapım aşamaları, Kocaeli tarihi, SEKA’nın kronolojik geçmişi, SEKA’da Sosyal Hayat ve Kağıt Spor konulu obje ve belgeler yer alıyor. Vitrinlerde fabrika dönemine ait toplam 443 adet belge 337 adet obje yanı sıra 50 sözlü tarih videosu, tarihine ait belgesel video yer alıyor.