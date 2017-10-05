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    Seibert: Merkel arabuluculuk yapmayacak

    AA
    05.10.2017 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İspanya’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Yaşananların İspanya’nın iç meselesi olduğunu belirten Seibert, Başbakan Merkel’in de arabuluculuk yapmayacağını söyledi.

    SEIBERT, Berlin’de yaptığı açıklamada, Almanya’nın, İspanya ile yakın bağları olduğunu belirtti. “Bundan dolayı Federal Hükümet gelişmeleri yakından takip ediyor. İspanya’nın istikrarıyla yakından ilgiliyiz. Siyasi alanda orada olan her şeyde hukukun üstünlüğüne saygı duyulması önemlidir” diyen Seibert, İspanya’da yaşananların aşikar olduğunu ifade etti.
    Konunun çözümünün anayasal çerçevede olması gerektiğini belirten Seibert, “Şansölye Merkel herhangi bir arabulucuk yapmak için çaba sarf etmiyor. Bu İspanya’nın iç meselesidir” değerlendirmesinde bulundu. Seibert, referandum sırasında polisin tutumuna ilişkin ise yorum yapmadı. Toplantıda bir gazetecinin başka ülkelerde benzeri durumlar yaşandığında polis şiddetine yönelik Almanya’dan açıklamalar yapıldığının hatırlatılması üzerine hükümet sözcüsü bu konuya cevap vermekten kaçındı.

    Etiketler: ALMANYA , iSPANYA , Referandum , Steffen Seibert
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