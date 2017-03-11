Şehrin Ortasında Taptaze Hayat

Şehrin merkezinde yükselen Mint Çağlayan, çevreye duyarlı taze fikirleriyle sizlere yeni nesil hayatı sunuyor.



Metro, metrobüs, hastane, adliye ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde bulunan projeyle hayatın tam içinde olacaksınız.



%5 peşinat avantajı ve teslimden sonra kira garantisiyle yaptığınız yatırımın karşılığını alacaksınız.



1+0, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunan projede bağımsız bölümleri birleştirip daha büyük daireler elde edebilir, 7/24 güvenlik, vale ve concierge hizmetleriyle fitness salonundan lounge alanına kadar pek çok sosyal alana kavuşabilirsiniz.



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