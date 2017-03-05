Şehrin Ortasında Taptaze Hayat

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Şehrin merkezinde yükselen Mint Çağlayan, çevreye duyarlı taze fikirleriyle sizlere yeni nesil hayatı sunuyor.

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Metro, metrobüs, hastane, adliye ve alışveriş merkezlerine yürüme mesafesinde bulunan projeyle hayatın tam içinde olacaksınız.

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%5 peşinat avantajı ve teslimden sonra kira garantisiyle yaptığınız yatırımın karşılığını alacaksınız.

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1+0, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunan projede bağımsız bölümleri birleştirip daha büyük daireler elde edebilir, 7/24 güvenlik, vale ve concierge hizmetleriyle fitness salonundan lounge alanına kadar pek çok sosyal alana kavuşabilirsiniz.

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