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    Şehrin merkezinde dehşet! Dakikalarca sürdü...

    ADANA (İHA)
    08.01.2018 - 10:08 | Son Güncelleme:

    Adana'da genç bir erkek, tartıştığı bir kızı çenesinden tutup iterek ve dirsek atmayla tehdit ederek tartakladı. Kentin göbeğinde meydana gelen ve dakikalarca süren akıl almaz saldırıya vatandaşların duyarsız kalması ise tepki çekti.

    Olay, Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nın çevresinde meydana geldi. Genç bir erkeğin, bir kızla kaldırım üzerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı görüldü. Genç kızın, saldırganın dirsek vurma tehdidine maruz kalması ve çenesinden tutularak itilmesi kameralara yansıdı.



    Kalabalık parkta yaşanan şiddet olayını görmesine rağmen, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam eden vatandaşların duyarsızlığı ise dikkat çekti. Dakikalarca süren olay, saldırganın bir arkadaşının araya girmesiyle sona erdi.

    Etiketler: kadına şiddet , ADANA , Sokak , vatandaş , Şiddete hayır
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