Şehrin merkezinde dehşet! Dakikalarca sürdü...

Olay, Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nın çevresinde meydana geldi. Genç bir erkeğin, bir kızla kaldırım üzerinde bilinmeyen nedenle tartıştığı görüldü. Genç kızın, saldırganın dirsek vurma tehdidine maruz kalması ve çenesinden tutularak itilmesi kameralara yansıdı.









Kalabalık parkta yaşanan şiddet olayını görmesine rağmen, hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam eden vatandaşların duyarsızlığı ise dikkat çekti. Dakikalarca süren olay, saldırganın bir arkadaşının araya girmesiyle sona erdi.