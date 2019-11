Şehrin Kalbinde Organik Kampüs!

Nişantaşı Üniversitesi, Kağıthane’nin Sadabad bölgesinde, 40 dönümlük arazinin içinde 20.000 m² amfiler, uygulama laboratuvarları ve akıllı sınıflardan oluşan yeni kampüsünü inşa ediyor. Sadabad Kampüsü, teknolojik donanımıyla olduğu kadar doğaya duyarlı yapısıyla da öğrencilerine farklı ve huzurlu bir eğitim vermeyi amaçlıyor.



30 KİŞİLİK SINIFLARDA BİRE BİR UYGULAMALI LİSANS EĞİTİMİ



Bire bir eğitim vermeyi amaçlayan Nişantaşı Üniversitesi 30 kişilik lisans sınıfları ile öğrencilerine yaşayarak öğrenme imkânı sunuyor. Teknik alt yapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla olduğu kadar akademik kadrosunun bire bir öğrenciyle temas edebilmesi ve bu sayede onu tanıyıp yönlendirebilmesi de Nişantaşı farklarından yalnızca bazıları.



HAYATLA VE İŞ DÜNYASIYLA İÇ İÇE BİR ÜNİVERSİTE



Yaşamla iç içe geçmiş bir eğitim günümüzde her zamankinden daha değerlidir. Nişantaşı Üniversitesi’nin yeni kampüsü de şehrin içinde öğrencisine kolay ulaşım imkânı sunuyor.



Ayrıca, başarılı yöneticiler ve işadamlarını öğretim kadrosuna katarak gençlere iş dünyası ile iç içe olma fırsatını veriyor.



% 75 BURS İMKANI



Bir vakıf üniversitesinin asıl amacı kaliteli eğitimi başarılı her öğrenciye sunmak olduğu ilkesiyle yolan çıkan Nişantaşı Üniversitesi, eğitim yükünü hafifletmek ve kaliteli eğitimi ulaşılabilir kılmak için %75 burs imkânı sunuyor. %75 burslu bölümlerde taban puan yok. Bu işareti ---- gördüğünde tercih sıralamasında ilk sıralara yazan Nişantaşı’nı burslu okuma imkânını da kazanacak!



Şehrin kalbinde her yere ulaşımı kolay organik kampüs yeni öğretim döneminde herkesin odak noktası olmaya bugünden aday.



Lisans Bölümleri



• Bankacılık ve Finans

• Ekonomi

• Ekonomi ve Finans

• Gazetecilik

• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

• İşletme

• Muhasebe ve Finans Yönetimi

• Psikoloji / İngilizce Psikoloji

• Sağlık Yönetimi

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

• Sosyal Hizmet

• Sosyoloji

• Turizm İşletmeciliği

• Uluslararası İlişkiler

• Uluslararası Ticaret ve Lojistik

• Yeni Medya

• Yönetim Bilişim Sistemleri

• Bilgisayar Mühendisliği

• Endüstri Mühendisliği

• İnşaat Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

• Mimarlık

• Gastronomi ve Mutfak Sanatları

• Grafik Tasarım

• İç Mimarlık

• İletişim Tasarımı

• Radyo Televizyon ve Sinema

• Tekstil ve Moda Tasarımı



