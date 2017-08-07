Şehrin içinde yeni kaçamağınız Pinokyo Garden

Pinokyo Garden Cafe, dünyanın dört bir yanından en lezzetli mutfakların örneklerini İstanbul’a getiriyor. Mutfak ekibinin engin deneyimi ve modern tasarımı ile Pinokyo, her kesime hitap ediyor.

Çayınızı, kahvenizi özel sunumuyla şehrin ortasında kır havasında içebileceğiniz bu mekânda, ister arkadaşlarınız ister ailenizle güzel sohbetler yapabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Pinokyo Garden, geniş bahçesiyle büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanmış.

İsterseniz sabah Pinokyo kahvaltısını yapar ve güne başlarsınız, isterseniz gün içinde lezzetli menünün tadına bakarsınız, isterseniz akşam yemek ve sohbet ile günü mutlulukla kapatırsınız.