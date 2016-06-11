Şehrin en konforlu yaşam modeli Toya Downtown!

Toya Downtown, kent enerjisinden uzaklaşmadan yaşamak isteyenler için İstanbul’un en fazla değerlenen yaşam ve iş merkezlerinden Mecidiyeköy’de!

Yatırımınızı şehre yapın, bugünden itibaren kazanın...

Porsche Design Studio imzalı evler, kullanımınıza özel tasarlanmış ofisler ve sosyal yaşam alanı ile Toya Downtown size ayrıcalıklı bir yatırım fırsatı sunuyor.

Tasarımı yatırıma dönüştüren Porsche Design Studio, özgün konsepti ile şehirli ve yenilikçi bir yaşam hazırlıyor.

Tasarımdan yatırıma şehirli bir hikaye...

Stüdyo, 1+1 ve 2+1 seçkin evlerden oluşan Toya Downtown ortak kullanıma açık “Ofisler/Toplantı Odaları”, “Misafir Suiti”, “Fitness”, Buhar ve Masaj Odası”, “Eğlence Odaları” ve “Kapalı Otopark” alanları ile hayatı dolu dolu yaşamak isteyenleri lansmana özel fiyatlar için davet ediyor.

Tasarımda bir dünya markası!

Dünyanın en seçkin tasarım ve mimari projelerine imza atan, “form ve fonksiyonun mükemmel birlikteliğinin evrensel temsilcisi” Porsche Design Studio tarafından iç mimarisi tasarlanan projede başarılı tasarımların yansıması konut yatırımcılarına ayrıca değer kazandırıyor.

Toya Downtown tüm ulaşım hatlarının kesişim merkezinde

Projenin; metro, metrobüs gibi toplu taşıma hatlarının, Büyükdere Caddesi’nin ve yeni sosyal yaşam alanlarının merkezindeki konumu, İstanbul ulaşımı için en önemli projelerden biri olan Havaray hattının hayata geçmesi ile daha da değerlenecek.

İstanbul’un merkezinde yaşamına ve yarınlara yatırım yapmak isteyenler için Toya Downtown lansmana özel fiyatlar ve ödeme koşulları için tıklayınız.

+90 212 323 23 21 / +90 553 563 29 15

www.toyadowntown.com

Fulya Mahallesi Likör Yanı Sk. No:5

Mecidiyeköy-Şişli-istanbul