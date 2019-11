Şehrin en konforlu yaşam modeli Toya Downtown!

Kent enerjisinden uzaklaşmadan yaşamak isteyenler için Istanbul’un en fazla değerlenen yaşam ve iş merkezlerinden Mecidiyeköy’de özgün bir konsept sunan Toya Downtown, konut ile her konuta özel ofisleri aynı projede topladı.



Toya Downtown ev ile ofis arasındaki mesafeyi kaldırıyor!

Toya Downtown’da yer alan ofisler iş dünyasının merkezine trafikten uzak ancak bir asansör kadar yakın.



Projede ev sahibi olanlar, yine kendi binalarında ofis katlarında iş yeri sahibi olacak. Ayrıca mekanın ortak toplantı salonları, sosyal yaşam ve spor alanlarından faydalanabilecekler.



TOYA’nın yaratıcı konsept projelerinden biri olan Toya Downtown, stüdyo, 1+1 ve 2+1 konutlar ve her konuta ait özel ofislerin yanı sıra seçkin ticari ünitelerden oluşuyor.



Ortak kullanıma açık “Toplantı/Davet Odası”, “Fitness”, Buhar ve Masaj Odası”, “Sinema/Karaoke sistemi bulunan Eğlence Odaları” ve her daireye özel kapalı otopark alanları projeyi daha da çekici kılıyor.







Tasarımda bir dünya markası!

Dünyanın en seçkin tasarım ve mimari projelerine imza atan, “form ve fonksiyonun mükemmel birlikteliğinin evrensel temsilcisi” Porsche Design Studio tarafından iç mimarisi tasarlanan projede başarılı tasarımların yansıması konut yatırımcılarına ayrıca değer kazandırıyor.



Toya Downtown tüm ulaşım hatlarının kesişim merkezinde

Projenin tüm aksların; metro, metrobüs gibi toplu taşıma hatlarının, Büyükdere Caddesi’nin ve yeni sosyal yaşam alanlarının merkezindeki konumu, İstanbul ulaşımı için en önemli projelerden biri olan Havaray hattının hayata geçmesi ile daha da değerlenecek.



İstanbul’un merkezinde yaşamına ve yarınlara yatırım yapmak isteyenler için Toya Downtown’da fiyatlar stüdyo daireler için 360.000 dolardan başlıyor.



www.toyadowntown.com