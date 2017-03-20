Şehri Kalbinde Yaşa!

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Yaptığı her projede ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlerini yakından takip edip ihtiyaca yönelik esnek çözümler sunarken, yaşam kalitesi standartlarını da yukarı çekmeye özen göstermektedir. Bu amaçla Ofton İnşaat, şehrin en iddialı lokasyonlarında bölge coğrafyasının zemin özelliklerine uygun, alt ve üst yapıları en son teknolojilerle kurulu, deprem yönetmeliğine uygun, arazinin gerektirdiği inşaat tekniği göz önünde bulundurularak dayanıklı, güvenli ve çağdaş yaşam alanları geliştirmektedir.



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İstanbul’da; Merter, Kavacık, Bomonti, Beyoğlu, Şişli, Etiler, Ortaköy, Koşuyolu ve Kandilli ve Ege’nin incisi Bodrum’da “Elysium” markası ile oluşturduğu farklı yaşam konseptleriyle müşterilerine “şehrin en güzel lokasyonlarını” Ofton kalitesi ve ayrıcalığı ile sunmaktadır.



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