MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Şehri arılar bastı

    Şehri arılar bastı

    İHA
    03 Ağustos 2017 - 11:06Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 11:35

    Balıkesir'de onbinlerce arı şehir merkezine indi. Kraliçe arıyı takip eden arıların şehir merkezindeki bir çam ağacında kovan oluşturması ilginç görüntülere sahne oldu.

    Balıkesir'de şehre inen bal arıları bir çam ağacında kovan oluşturdu. Eski Kuyumcular Mahallesi'nde çok sayıda kafeteryanın olduğu Mekik sokak'taki bir çam ağacına dadanan arılar vatandaşların ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla arıları çekerken, bazıları ise uzaktan olup biteni izledi.

    Şehri arılar bastı

    Vatandaşların ihbarı üzerine arıların bulunduğu bölgeye polis ve zabıta ekipleri geldi. Ekiplerin müdahale edemediği arılar için alana iki arıcılık uzmanı çağrıldı. Arıcılar şekerli su yöntemi ile bal arılarını kutulara toplarken, arıların sokmadığını öğrenen vatandaşlar ise toplanan arılara meraklı gözlerle yakından baktı. Arıların toplanmasının ardından çevre sakinleri ve esnaf rahat bir nefes aldı.

    Etiketler: balıkesir , arı , kraliçe
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri